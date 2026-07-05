भारतीय शाकाहारियों के लिए बेहतरीन रहेंगी ये 5 जापानी बेंटो लंच रेसिपी, आपको पसंद आएगा स्वाद
क्या है खबर?
जापानी भोजन को उसकी सुंदरता और स्वाद के लिए जाना जाता है। जापानी बेंटो लंच बॉक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। भारतीय शाकाहारी लोगों के लिए भी जापानी बेंटो लंच बनाना आसान है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जापानी बेंटो लंच रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये स्वादिष्ट भी हैं। इन्हें देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाएगा।
#1
सब्जियों वाले फ्राइड राइस
सब्जियों वाले फ्राइड राइस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले पहले चावल को उबाल लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और उन्हें थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में उबले हुए चावल को इस तड़के वाली सब्जियों के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#2
टोफू और सब्जियों की करी
टोफू और सब्जियों की करी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले एक पैन में तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां और टोफू के टुकड़े डालकर मिला दें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें सोया सॉस, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आखिर में इस करी को चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#3
भाप में पकी हुई ब्रोकली और गाजर
भाप में पकी हुई ब्रोकली और गाजर एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ब्रोकली और गाजर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें स्टीमर में पकाएं। जब ये पूरी तरह से पक जाएं तो इन्हें थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़ककर परोसें। आप इसमें थोड़ा जैतून का तेल भी मिला सकते हैं, ताकि इनका स्वाद और बढ़ जाए। यह व्यंजन पोषण से भरपूर है और इसे बनाना भी आसान है।
#4
चावल के साथ खीरे का सलाद
खीरे का सलाद चावल के साथ एक अच्छा मेल हो सकता है। इसके लिए खीरा, टमाटर, प्याज को बारीक काट लें। फिर इन सबको एक बर्तन में डालकर ऊपर से नींबू का रस, नमक और काली मिर्च छिड़क दें। अब उबले हुए चावल को बेंटो बॉक्स में रखें और इसके ऊपर यह सलाद डालें। इससे आपका बेंटो बॉक्स न केवल देखने में सुंदर लगेगा, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगा।
#5
तवे पर तले हुए नूडल्स और सब्जियां
तवे पर तले हुए नूडल्स और सब्जियां एक मजेदार व्यंजन हो सकता है, जिसे बच्चे भी पसंद करेंगे। इसके लिए पहले नूडल्स को पैकेट पर दिए गए निर्देशों अनुसार उबाल लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां डालकर उन्हें थोड़ा पकाएं, फिर इसमें उबले हुए नूडल्स डालें और सोया सॉस मिलाएं। अंत में इस व्यंजन को गर्मा-गर्म परोसें।