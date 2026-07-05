भारतीय शाकाहारियों के लिए बेहतरीन रहेंगी ये 5 जापानी बेंटो लंच रेसिपी, आपको पसंद आएगा स्वाद

#3

भाप में पकी हुई ब्रोकली और गाजर

भाप में पकी हुई ब्रोकली और गाजर एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ब्रोकली और गाजर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें स्टीमर में पकाएं। जब ये पूरी तरह से पक जाएं तो इन्हें थोड़ा नमक और काली मिर्च छिड़ककर परोसें। आप इसमें थोड़ा जैतून का तेल भी मिला सकते हैं, ताकि इनका स्वाद और बढ़ जाए। यह व्यंजन पोषण से भरपूर है और इसे बनाना भी आसान है।