फ्रिज से आने वाली बदबू से हैं परेशान? इन 5 आसान उपायों को आजमाएं

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कॉफी के चूरे का करें इस्तेमाल

कॉफी के चूरे की खुशबू भी बदबू को दूर करने में मदद करती है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़े कॉफी के चूरे डालकर इसे फ्रिज के अंदर रख दें। इससे आपकी फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो कॉफी के चूरे को एक कप पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बदबू को दूर करने में मदद करेगा। इन तरीकों से फ्रिज की बदबू दूर करना अब आसान हो गया है।