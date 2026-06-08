फ्रिज से आने वाली बदबू से हैं परेशान? इन 5 आसान उपायों को आजमाएं
क्या है खबर?
फ्रिज का इस्तेमाल करके हम कई तरह के खाने और पीने की चीजों को सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, कई बार फ्रिज में रखे खाने की वजह से उसमें बदबू आने लगती है। अगर आपको फ्रिज की सफाई के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है तो आप कुछ आसान उपायों की मदद से ही फ्रिज की बदबू को दूर कर सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 आसान उपाय बताते हैं।
#1
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो फ्रिज की बदबू को दूर करने में काफी मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे फ्रिज के अंदर रख दें। यह बदबू को सोख लेगा। इसके अलावा आप पानी में बेकिंग सोडा डालकर उसका छिड़काव भी फ्रिज के अंदर कर सकते हैं। यह भी बदबू को दूर करने में मदद करेगा।
#2
नींबू या नींबू के छिलके लगाएं
नींबू की खटास और खुशबू बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में नींबू के रस को पानी के साथ मिलाकर फ्रिज के अंदर रख दें। आप चाहें तो नींबू के छिलकों को भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपकी फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप नींबू के रस में थोड़ा-सा नमक मिलाकर भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं।
#3
सिरका आएगा काम
सफेद सिरका भी फ्रिज की बदबू दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में दो चम्मच सफेद सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भरकर फ्रिज के अंदर छिड़कें। कुछ देर बाद इसे एक साफ कपड़े से पोंछ दें। इसके अलावा आप एक कप पानी में एक चम्मच सफेद सिरका मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बदबू को दूर करने में मदद करेगा।
#4
कॉफी के चूरे का करें इस्तेमाल
कॉफी के चूरे की खुशबू भी बदबू को दूर करने में मदद करती है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़े कॉफी के चूरे डालकर इसे फ्रिज के अंदर रख दें। इससे आपकी फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो कॉफी के चूरे को एक कप पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बदबू को दूर करने में मदद करेगा। इन तरीकों से फ्रिज की बदबू दूर करना अब आसान हो गया है।
#5
बेकिंग शीट का करें इस्तेमाल
बेकिंग शीट की मदद से भी फ्रिज की बदबू दूर की जा सकती है। इसके लिए एक टुकड़ा बेकिंग शीट लें, फिर इसे फ्रिज के अंदर रख दें। इससे बदबू दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो बेकिंग शीट को पानी में भिगोकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बदबू को दूर करने में मदद करेगा। इन सभी तरीकों से आप आसानी से अपनी फ्रिज की बदबू दूर कर सकते हैं।