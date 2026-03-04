घर पर आसानी से तैयार किए जा सकते हैं त्वचा को निखारने वाले ये स्क्रब

चेहरे की गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। इसके लिए आप महंगे स्क्रब की बजाय घर के बने नुस्खे अपनाकर भी अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। ये घरेलू स्क्रब न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि सुरक्षित भी हैं। आइए कुछ ऐसे स्क्रब की विधियां जानते हैं, जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा में किया जा सकता है और इनसे त्वचा पर प्राकृतिक निखार भी आएगा।

#1 चावल और बादाम का स्क्रब चावल और बादाम का स्क्रब त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने और इसे चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके लिए चावल के आटे में बादाम का पाउडर मिलाकर हल्का गुनगुना करें। फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा ताजा महसूस होगी।

#2 ओट्स और शहद का मिश्रण ओट्स और शहद का मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करने और इसे मुलायम बनाने में मदद करता है। इसके लिए ओट्स के आटे में शहद मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें। अब गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा पर निखार आएगा।

Advertisement

#3 पपीते और शहद का मिश्रण पपीते और शहद का मिश्रण मृत कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को निखारने में मदद करता है। इसके लिए पपीते को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें। फिर इसमें शहद मिलाकर मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा ताजगी महसूस करेगी।

Advertisement

#4 संतरे के छिलके और चीनी का मिश्रण संतरे के छिलके और चीनी का मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करने और इसे चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके लिए संतरे के छिलके के पाउडर में चीनी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें। अब ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इससे त्वचा में ताजगी बनी रहेगी।