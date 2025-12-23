घर पर बच्चों के साथ आजमाएं ये 5 आसान क्राफ्ट आइडियाज, जानिए कैसे

बच्चों को हाथ से कुछ बनाना सिखाना न केवल उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, बल्कि उनके सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करता है। इसके अलावा यह उनके हाथों की कुशलता को सुधारने में मदद करता है। इस लेख में हम आपको पांच सरल और मजेदार क्राफ्ट आइडियाज बताएंगे, जिन्हें आप अपने बच्चों के साथ घर पर आसानी से बना सकते हैं। इन क्राफ्ट्स से बच्चे न केवल सीखेंगे, बल्कि उन्हें आनंद भी आएगा।

#1 कागज के रोल से बनाएं खिलौना पुराने कागज के रोल का उपयोग करके आप अपने बच्चे के लिए एक नया खिलौना बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खाली टॉयलेट पेपर रोल, रंगीन कागज, गोंद और कैंची चाहिए। सबसे पहले रोल को रंगीन कागज से ढकें, फिर उसमें छोटे-छोटे खिलौने या अन्य सजावटी सामान लगाएं। यह गतिविधि बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती है और उन्हें नई चीजें बनाने की प्रेरणा देती है।

#2 गत्ते के डिब्बे से बनाएं सामान रखने का बॉक्स पुराने गत्ते के डिब्बे का उपयोग करके आप एक अच्छा सामान रखने का बॉक्स बना सकते हैं। इसके लिए कई छोटे-छोटे गत्ते के डिब्बों की जरूरत होगी, जिन्हें आप आपस में जोड़कर बड़ा डिब्बा बना सकते हैं, फिर उसे अपने पसंदीदा रंग से रंगें या सजाएं। इस बॉक्स का उपयोग आप घर में अलग-अलग चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए कर सकते हैं, जैसे किताबें, खिलौने या स्टेशनरी।

Advertisement

#3 कपड़ों से बनाएं थैला पुराने कपड़ों से नया थैला बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए आप पुराने टी-शर्ट या जींस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कपड़े को अपनी पसंदीदा आकार में काटें, फिर उसके किनारों को सिलाई करें ताकि थैला तैयार हो जाए। इस थैले का उपयोग आप बाजार जाने या स्कूल कॉलेज जाने के लिए कर सकते हैं। यह गतिविधि बच्चों को सिलाई की कला सिखाती है।

Advertisement

#4 बोतल के ढक्कन से बनाएं मोजेक कला बोतल के ढक्कनों से मोजेक कला बनाने के लिए आपको अलग-अलग रंग के ढक्कनों की जरूरत होगी, जिन्हें आप गोंद की मदद से किसी बोर्ड पर चिपका सकते हैं। बच्चे इसमें अपने पसंदीदा डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे फूल, जानवर आदि। यह गतिविधि उनके रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और उन्हें नई चीजें बनाने की प्रेरणा देती है। इसके अलावा यह बच्चों की नजरें तेज करने में भी मदद करती है और उनके हाथों की कुशलता को सुधारती है।