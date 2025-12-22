क्रिसमस पर घर को सजाना है पसंद? ये 5 आसान तरीके अपनाएं

क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन इन सजावट के सामानों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि घर में रखी कुछ चीजें क्रिसमस सजावट का अहम हिस्सा बन सकती हैं? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे घर को क्रिसमस के लिए सजाएं।

#1 पुराने पेपर का करें इस्तेमाल पुराने पेपर जैसे कि गिफ्ट रैपिंग पेपर, मैगजीन या अखबार आदि का इस्तेमाल करके आप अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा सकते हैं। आप इन पेपर से क्रिसमस ट्री के लिए गिफ्ट बॉक्स बना सकते हैं या फिर इससे क्रिसमस के लिए गिफ्ट रैपिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनसे अपने दरवाजे पर क्रिसमस के लिए शुभकामनाएं देने वाले कार्ड भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए ये आपके घर को एक अलग ही लुक देंगे।

#2 पुराने कपड़े आएंगे काम घर में अक्सर कुछ ऐसे कपड़े रखे होते हैं, जिन्हें आप पहनते तो हैं, लेकिन उनकी सिलाई खराब हो जाती है या फिर उनमें छेद हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों से आप अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पुराने कपड़ों से क्रिसमस के लिए शुभकामनाओं वाले कार्ड बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनसे गिफ्ट रैपिंग भी कर सकते हैं।

#3 लाइट्स का करें इस्तेमाल अगर आपके पास पुरानी लाइट्स रखी हुई हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर के बाहर या फिर अंदर की दीवारों पर इन लाइट्स को लगा सकते हैं। आप चाहें तो इन लाइट्स का इस्तेमाल करके क्रिसमस ट्री को भी सजा सकते हैं।

#4 रंग-बिरंगे रिबन बनाएं क्रिसमस पर गिफ्ट रैपिंग करना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट रैपिंग के साथ-साथ रिबन भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर आपके पास अलग-अलग रंगों के रिबन रखे हुए हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप रिबन से अपने दरवाजे पर शुभकामनाओं वाले कार्ड लगा सकते हैं।