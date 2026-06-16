स्पंज डोसा की रेसिपी

स्पंज डोसा का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

लेखन सयाली 11:06 am Jun 16, 202611:06 am

क्या है खबर?

डोसा दक्षिण भारतीय खान-पान का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, रोज-रोज एक ही डोसा खाने से मन उब जाता है। ऐसे में आज हम आपको स्पंज डोसे की रेसिपी बताएंगे, जो आपके नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसा जा सकता है। स्पंज डोसा बिलकुल स्पंज जैसा मुलायम होता है, जो इसे अन्य डोसा से अलग बनाता है।