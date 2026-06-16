स्पंज डोसा का स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
डोसा दक्षिण भारतीय खान-पान का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, रोज-रोज एक ही डोसा खाने से मन उब जाता है। ऐसे में आज हम आपको स्पंज डोसे की रेसिपी बताएंगे, जो आपके नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसा जा सकता है। स्पंज डोसा बिलकुल स्पंज जैसा मुलायम होता है, जो इसे अन्य डोसा से अलग बनाता है।
सामग्रियां
स्पंज डोसा के लिए जरूरी सामग्री
स्पंज डोसा बनाने के लिए आपको ये सामग्री चाहिए: एक कप चावल, आधा कप उड़द की दाल, एक चौथाई कप चना दाल, एक छोटा चम्मच मेथी के बीज, नमक (स्वादानुसार) और तड़का लगाने के लिए तेल या घी। आप चाहें तो इसमें प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता और धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। इन सामग्रियों का उपयोग करके आप अपने स्वादानुसार डोसे को और भी ज्यादा लजीज बना सकते हैं।
#1
चावल और दाल का मिश्रण तैयार करें
सबसे पहले चावल, उड़द की दाल और चना दाल को अलग-अलग धोकर 4-5 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद इन्हें छानकर एक बर्तन में डालें और इसमें मेथी के बीज मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें, जब तक यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, बल्कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, ताकि डोसा अच्छी तरह से बने।
#2
मिश्रण में खमीर उठाएं
अगले स्टेप में पीसे हुए मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डालें और उसे ढककर रातभर के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से उसमें खमीर उठ जाएगा, जो इस रेसिपी के लिए एक अहम स्टेप है। खमीर उठने के बाद मिश्रण में थोड़ा नमक डालें और अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि यह एकसमान हो जाए। खमीर उठने से डोसे में खट्टा स्वाद भी आता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है।
#3
डोसा बनाने का तरीका
अब एक नॉन-स्टिक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा तेल फैलाएं। जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें एक करछी डोसे का मिश्रण डालें और उसे गोल-गोल घुमाते हुए पतला फैलाएं। ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर इसे दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंकें। इसी तरह सारे मिश्रण से डोसे बनाकर तैयार रखें। आप चाहें तो डोसे के साथ आलू की फिलिंग भी बना सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और बढ़ जाएगा।
#4
स्पंज डोसे का आनंद लें
अब आपके स्पंजी डोसा तैयार हैं। इन्हें नारियल की चटनी या सांभर के साथ गर्मा-गर्म परोसें और आनंद लें। यह डोसा नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप इसे किसी भी खास मौके पर भी बना सकते हैं। यह डोसा आपके घर में सभी को जरूर पसंद आएगा। अगर एक बार इसे खाया तो आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे और यह रोजमर्रा के खाने में शामिल हो सकता है।