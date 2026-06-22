घर पर सब्जी से भरे बाओ बनाने के तरीके

घर पर आसानी से बनाएं सब्जी से भरे बाओ, जानें इसकी रेसिपी

लेखन अंजली 01:26 pm Jun 22, 202601:26 pm

क्या है खबर?

सब्जी वाले बाओ एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह बाओ भाप में पकी हुई ब्रेड से बनता है और इसमें कई तरह की सब्जियों का मिश्रण होता है। इसे बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद आपके परिवार और दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। इस लेख में हम आपको सब्जी बाओ बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप भी इसे आसानी से बना सकें।