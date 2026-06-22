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घर पर आसानी से बनाएं सब्जी से भरे बाओ, जानें इसकी रेसिपी
घर पर सब्जी से भरे बाओ बनाने के तरीके

घर पर आसानी से बनाएं सब्जी से भरे बाओ, जानें इसकी रेसिपी

लेखन अंजली
Jun 22, 2026
01:26 pm
क्या है खबर?

सब्जी वाले बाओ एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह बाओ भाप में पकी हुई ब्रेड से बनता है और इसमें कई तरह की सब्जियों का मिश्रण होता है। इसे बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद आपके परिवार और दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। इस लेख में हम आपको सब्जी बाओ बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप भी इसे आसानी से बना सकें।

सामग्री

सब्जी वाले बाओ बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां

सब्जी वाले बाओ बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए होंगी। इनमें मैदा, खमीर, चीनी, नमक, तेल, पानी, गाजर, पत्तागोभी, हरी मिर्च, सोया सॉस, सिरका और पत्तेदार धनिया शामिल हैं। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें टोफू या सोया चाप भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

आटा

आटा तैयार करें

सब्जी बाओ के लिए सबसे पहले आटा तैयार करना होगा। इसके लिए मैदा, खमीर, चीनी और नमक मिलाकर पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें। गूंथे हुए आटे को एक घंटे के लिए गर्म स्थान पर रखें ताकि यह फूलकर तैयार हो जाए। ध्यान रखें कि आटे को ढककर रखना है ताकि वह सूखा न जाए और अच्छी तरह से फूल सके। जब आटा फूलकर डबल हो जाए तो इसे हल्का-सा गूंथकर अलग रख दें।

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भरावन

सब्जियों का मिश्रण बनाएं

अब बारी आती है भरावन की। इसके लिए पहले सब्जियों को बारीक काट लें और फिर तेल गर्म करके उसमें कटी हुई सब्जियां डालें। इसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। सब्जियों को कुछ मिनट तक भूनें जब तक कि वे नरम न हो जाएं। आप चाहें तो इसमें टोफू या सोया चाप भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को ठंडा होने दें ताकि यह आसानी से बाओ में भरा जा सके।

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आकार

बाओ को आकार दें

अब गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे गोले बना लें और हर एक गोले को बेल लें ताकि वह थोड़ी मोटी हो जाए। इसके बाद इसमें तैयार भरावन भरकर इसे बंद कर दें। इसी तरह सारे बाओ तैयार कर लें। आप चाहें तो इन बाओ को अलग-अलग आकार में भी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें बंद अच्छे से करना न भूलें ताकि भरावन बाहर न निकले।

पकाना

सब्जी वाले बाओ को भाप में पकाएं

अब तैयार बाओ को एक स्टीमर प्लेट में रखें और इसे 15-20 मिनट तक भाप में पकने दें। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं, इसके लिए कुकर में पानी डालकर उसमें एक प्लेट रखें और बाओ को इसमें रखें। ध्यान रखें कि पानी सीधे बाओ पर न गिरे। सब्जी बाओ तैयार होने पर इसे गर्मागर्म ही परोसें।

संग्रहण

सब्जी बाओ को कैसे रखें?

अगर आप बनाए हुए सब्जी बाओ को बाद में खाना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। इसके लिए बाओ को हवा बंद डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें। जब खाने का मन हो तो इन्हें माइक्रोवेव या स्टीमर में गर्म करें और अपने पसंदीदा चटनी के साथ परोसें। इस तरह आप आसानी से घर पर सब्जी बाओ बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं।

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