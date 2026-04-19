तुर्की की 'टर्किश डिलाइट' दुनियाभर में है मशहूर, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

टर्किश डिलाइट एक पारंपरिक मिठाई है, जो तुर्की और मध्य पूर्व में बहुत पसंद की जाती है। इस मिठाई का स्वाद और खुशबू इसे खास बनाते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ खास तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। यह मिठाई केवल तुर्की में ही नहीं, बल्कि अब दुनियाभर में वायरल हो रही है। आइए आज के लेख में इसे बनाने की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

#1 सबसे पहले तैयार करें मीठा सिरप टर्किश डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी और चीनी मिलाकर इसे उबालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए और सिरप गाढ़ा न हो जाए। इस प्रक्रिया में लगभग 10-15 मिनट लग सकते हैं। जब सिरप में एक तार बनने लगे तो समझ लें कि यह तैयार है। इसे ठंडा होने दें ताकि आगे की प्रक्रिया आसानी से हो सके।

#2 बनाएं कॉर्नस्टार्च और पानी का घोल अब एक अलग बर्तन में कॉर्नस्टार्च और पानी मिलाकर उसका घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न हो। इस घोल को अच्छे से मिलाएं, ताकि यह एकसार हो जाए। इसके बाद इस घोल को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। लगातार चलाते रहें ताकि यह नीचे से जल न जाए। जब घोल पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए तो उसे बर्तन में तैयार किए गए चीनी वाले सिरप में डालें।

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#3 दोनों मिश्रण मिलाएं अब तैयार कॉर्नस्टार्च वाले घोल को चीनी वाले सिरप में डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें, ताकि मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए और कोई गांठ न बने। इस प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लग सकते हैं। जब मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा हो जाए और उसमें चमक आने लगे तो समझ लें कि यह तैयार है। अब इसे एक चिकनी प्लेट या टिन में डालकर ठंडा होने दें।

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#4 मिश्रण को सेट करें ठंडा होने के बाद मिश्रण को मनचाहे आकार में काट लें। आप चाहें तो इसमें बादाम, पिस्ता या कोई भी सूखे मेवे डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब कटे हुए टुकड़ों पर थोड़ा-सा कॉर्नस्टार्च छिड़कें ताकि वे आपस में चिपके नहीं। इस तरह आपका स्वादिष्ट टर्किश डिलाइट तैयार हो गया है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या अपने दोस्तों को उपहार में दे सकते हैं।