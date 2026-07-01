घर पर आसानी से बनाएं तंदूरी पनीर सैंडविच, जानें सरल विधि
क्या है खबर?
तंदूरी पनीर सैंडविच एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह सैंडविच न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। इस लेख में हम आपको तंदूरी पनीर सैंडविच की विधि बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के इसकी विधि जानें।
सामग्री
तंदूरी पनीर सैंडविच के लिए जरूरी सामग्री
तंदूरी पनीर सैंडविच बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि पनीर, ब्रेड, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। इसके अलावा आप अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इन सामग्रियों को एक साथ मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तंदूरी पनीर सैंडविच बना सकते हैं।
#1
पनीर का मसाला तैयार करें
तंदूरी पनीर सैंडविच के लिए सबसे पहले पनीर को मसाले में लपेटना होगा। इसके लिए दही में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण में पनीर के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सभी टुकड़े इस मसाले से अच्छी तरह लिपट जाएं। इसे कम से कम 30 मिनट तक ठंडा रखें ताकि मसाले पनीर में अच्छी तरह समा जाएं।
#2
ब्रेड पर फैलाएं मसाला
अब ब्रेड स्लाइस लें और उन पर मसालेदार पनीर का मिश्रण फैलाएं। आप चाहें तो एक स्लाइस पर मसालेदार पनीर और दूसरे स्लाइस पर हरी चटनी या टमाटर की चटनी लगा सकते हैं। इसके बाद इन ब्रेड स्लाइस को हल्का सा दबाकर सैंडविच बना लें। इस तरह आपका तंदूरी पनीर सैंडविच तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे से खा सकते हैं।
#3
सैंडविच को सेंकें
सैंडविच को सेंकने के लिए आप ग्रिलर या तवे का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिलर है तो उसे पहले गर्म करें और उसमें थोड़ा मक्खन लगाएं। इसके बाद सैंडविच को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंकें। अगर तवे पर बना रहे हैं तो उसे मध्यम आंच पर गर्म करें और सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लें। इससे आपका तंदूरी पनीर सैंडविच तैयार हो जाएगा।
#4
तंदूरी पनीर सैंडविच परोसने का तरीका
आपका तंदूरी पनीर सैंडविच अब तैयार है। इसे गर्मागर्म ही परोसें ताकि इसका स्वाद बरकरार रहे। आप इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं। इस स्वादिष्ट स्नैक को आप शाम की चाय या किसी भी समय खा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। इस तरह आप आसानी से घर पर तंदूरी पनीर सैंडविच बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।