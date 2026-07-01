घर पर आसानी से बनाएं तंदूरी पनीर सैंडविच, जानें सरल विधि

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तंदूरी पनीर सैंडविच परोसने का तरीका

आपका तंदूरी पनीर सैंडविच अब तैयार है। इसे गर्मागर्म ही परोसें ताकि इसका स्वाद बरकरार रहे। आप इसे हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं। इस स्वादिष्ट स्नैक को आप शाम की चाय या किसी भी समय खा सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। इस तरह आप आसानी से घर पर तंदूरी पनीर सैंडविच बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।