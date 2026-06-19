ग्रीन चिली सॉस की रेसिपी

ग्रीन चिली सॉस घर पर ही मिनटों में हो जाएगा तैयार, जानें इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 05:37 pm Jun 19, 202605:37 pm

क्या है खबर?

ग्रीन चिली सॉस चाइनीज से लेकर देसी तक, हर तरह के व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है। यह सॉस न केवल नाश्ते के साथ, बल्कि मुख्य खाने के साथ भी अच्छा लगता है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बस कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इस लेख में हम आपको ग्रीन चिली सॉस बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकें।