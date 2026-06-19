ग्रीन चिली सॉस घर पर ही मिनटों में हो जाएगा तैयार, जानें इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
ग्रीन चिली सॉस चाइनीज से लेकर देसी तक, हर तरह के व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है। यह सॉस न केवल नाश्ते के साथ, बल्कि मुख्य खाने के साथ भी अच्छा लगता है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बस कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इस लेख में हम आपको ग्रीन चिली सॉस बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकें।
सामग्री
ग्रीन चिली सॉस के लिए जरूरी सामान
ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी, जो आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 100 ग्राम हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 2-3 लहसुन की कलियां, एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच सिरका, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा पानी चाहिए होगा। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके आप आसानी से इस स्वादिष्ट सॉस को बना सकते हैं।
#1
हरी मिर्च को उबालें
सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेकर उसे उबालें, फिर उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। हरी मिर्च को 5-10 मिनट तक उबालें, जब तक कि वह नरम न हो जाएं। इससे उसका कड़वा स्वाद निकल जाएगा और सॉस बनाने में आसानी होगी। उबलने के बाद हरी मिर्च को छानकर अलग रख दें, ताकि उसका पानी निकल जाए। इस प्रक्रिया से सॉस का स्वाद और रंग, दोनों ही बेहतर हो जाएंगे।
#2
मिश्रण तैयार करें
अब उबली हुई हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लें, ताकि उसका पेस्ट बन जाए। इसके साथ ही इसमें लहसुन की कलियां भी डालकर अच्छी तरह पीस लें। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो कम मात्रा में हरी मिर्च का पेस्ट डालें। इसके बाद इस मिश्रण को एक कटोरे में निकाल लें और उसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एकसमान मिश्रण तैयार करें।
#3
सॉस को पकाएं
अब तैयार मिश्रण को धीमी आंच पर रखकर पकाएं। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि कोई गांठ न बने और मिश्रण अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएं। लगभग 5-10 मिनट तक पकाने के बाद आपका हरी मिर्च का सॉस तैयार हो जाएगा। इसे गैस से उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि यह लंबे समय तक ताजा बना रहे।