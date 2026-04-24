बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बनाएं लहसुन का मक्खन, ब्रेड के साथ लगेगा बेहतरीन

लहसुन का मक्खन एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्प्रेड है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें मौजूद लहसुन के गुण भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम आपको लहसुन के मक्खन की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस मक्खन का उपयोग आप ब्रेड, पास्ता और कई अन्य व्यंजनों में कर सकते हैं।

सामग्री लहसुन के मक्खन के लिए जरूरी सामग्री लहसुन का मक्खन बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले बिना नमक वाला मक्खन लें, जिसे कमरे के तापमान पर नरम कर लें। इसके बाद कुछ ताजे लहसुन की कलियां लें और उन्हें बारीक काट लें या कद्दूकस कर लें। साथ ही आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ताजा कटा हुआ हरा धनिया या अजमोद भी मिला सकते हैं। इन चीजों से आपका लहसुन का मक्खन और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा।

#1 लहसुन भूनें सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल या घी गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन को धीमी आंच पर हल्का भूरा होने तक भूनें। हालांकि, ध्यान रखें कि वह जल न जाए, क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। जब लहसुन अच्छे से भुन जाए तो उसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें, ताकि वह कुरकुरा बना रहे। भुने हुए लहसुन को ठंडा करने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#2 मक्खन मिलाएं अब भुने हुए लहसुन को नरम मक्खन में मिलाएं। इसके लिए एक बड़े कटोरे में नरम मक्खन डालें और उसमें भुना हुआ लहसुन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से फेंट सकते हैं या फिर हाथों से गूंथ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि लहसुन हर हिस्से में बराबर फैला हुआ हो, ताकि हर बार जब आप इस मक्खन का उपयोग करें, तो उसका स्वाद समान हो।

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#3 मसाले मिलाएं अब इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक और काली मिर्च मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सा लाल मिर्च पाउडर या सूखी जड़ी-बूटियां भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इन मसालों से आपका लहसुन का मक्खन और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद खट्टा-मीठा हो जाएगा और मक्खन में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा।