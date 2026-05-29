घर पर आसानी से बनाएं फ्लैट व्हाइट कॉफी, जानिए इस खास पेय की रेसिपी

फ्लैट व्हाइट कॉफी एक खास तरह की कॉफी है, जो अपने समृद्ध और मलाईदार स्वाद के लिए जानी जाती है। यह कॉफी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अधिक लोकप्रिय है। इसमें एस्प्रेसो और स्टीम किए गए दूध का मेल होता है, जो इसे एक अनोखा स्वाद देता है। अगर आप भी इस कॉफी का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे घर पर बनाना आसान है। आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं।

सामग्री फ्लैट व्हाइट कॉफी के लिए जरूरी सामग्री फ्लैट व्हाइट कॉफी बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले, ताजा भुनी हुई कॉफी बीन्स, जो आपके स्वाद के अनुसार हो सकती हैं। इसके बाद आपको एक एस्प्रेसो मशीन की जरूरत होगी, जो कॉफी को अच्छी तरह से बना सके। साथ ही आपको स्टीमर की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे दूध को अच्छे से फोम किया जा सके। इसके अलावा चीनी का उपयोग आप अपने स्वादानुसार कर सकते हैं।

चयन कॉफी बीन्स का चयन फ्लैट व्हाइट कॉफी के लिए सबसे अहम होता है कॉफी बीन्स का चयन। ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफी बीन्स ही सबसे अच्छा स्वाद देती हैं। आप किसी स्थानीय दुकान से ताजा भुनी हुई कॉफी बीन्स खरीद सकते हैं और ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ध्यान रखें कि बीन्स मध्यम आकार की होनी चाहिए, ताकि उनका स्वाद बेहतर आए। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा फ्लेवर वाली बीन्स का चयन भी कर सकते हैं।

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एस्प्रेसो एस्प्रेसो तैयार करना फ्लैट व्हाइट कॉफी के लिए सबसे पहले आपको एस्प्रेसो तैयार करना होगा। इसके लिए एस्प्रेसो मशीन में ताजा भुनी हुई कॉफी बीन्स को पीसकर मशीन में डालें और गर्म पानी के माध्यम से दबाकर निकालें। एक छोटे कप में 2 शॉट एस्प्रेसो तैयार कर लें। ध्यान रखें कि एस्प्रेसो बहुत गाढ़ा और समृद्ध होना चाहिए, ताकि कॉफी का स्वाद बेहतरीन आए। आप इसे गर्म पानी से फेंटकर भी तैयार कर सकते हैं।

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दूध दूध को फोम करें अब बारी आती है दूध की, जिसे फोम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए दूध को एक छोटे पैन में हल्का गर्म करें और फिर उसे स्टीमर वाले जार में डालकर अच्छे से फेंटें। इससे दूध हल्का झागदार हो जाएगा। आप चाहें तो दूध को मिक्सी में भी फेंट सकते हैं, लेकिन स्टीमर वाला तरीका ज्यादा अच्छा माना जाता है। दूध को तब तक फेंटें जब तक वह मलाईदार और झागदार न हो जाए।