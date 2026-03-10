घर पर आसानी से बनाएं इथियोपियाई मिसिर वॉट, इसकी रेसिपी भी है आसान

इथियोपियाई मिसिर वॉट एक मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे लाल मसूर दाल और कई मसालों के साथ बनाया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इस लेख में हम आपको इथियोपियाई मसूर वॉट बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का आनंद ले सकते हैं।

सामग्री इसके लिए जरूरी सामान यह व्यंजन भले ही इथियोपियाई है, लेकिन इसकी सारी सामग्री आपकी रसोई में मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक कप लाल मसूर दाल, 2 बड़े चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक प्याज, 2 टमाटर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 हरी मिर्च, नमक (स्वादानुसार), हरा धनिया चाहिए होगी। आप इसमें अपने हिसाब से अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।

#1 दाल को भिगोएं इथियोपियाई मिसिर वॉट बनाने के लिए सबसे पहले एक कप लाल मसूर दाल को अच्छे से धो लें। इसके बाद दाल को पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। इससे दाल नरम हो जाएगी और पकाने में आसानी होगी। भिगोई हुई दाल को छानकर अलग रख दें। यह ध्यान रखें कि दाल पूरी तरह से पानी सोख ले। इससे दाल का स्वाद और बनावट, दोनों ही बेहतर हो जाएंगे और व्यंजन बनाने में भी आसानी होगी।

#2 मसाले भूनें अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें पहले जीरा डालें। जब जीरा भुन जाए तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाएं, ताकि इसका कच्चा स्वाद खत्म हो जाए। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें, ताकि उनका स्वाद पूरी तरह से निकल आए।

#3 दाल को पकाएं अब भिगोई हुई दाल को पैन में मसाले वाले मिश्रण में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें 2 कप पानी डालकर ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर पकाएं। जब दाल नरम हो जाए तो ढक्कन खोलकर इसे 5 से 10 मिनट तक और पकाएं, ताकि इसका स्वाद पूरी तरह से मसालों में मिल जाए। इस दौरान समय-समय पर दाल को चेक करते रहें, ताकि वह जल न जाए और सही तरह से पक सके।