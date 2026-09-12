घर पर आसानी से बनाएं स्वादिष्ट वेज टॉर्टेलिनी, स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप

अब गूंधे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें पतला बेल लें। फिर इन्हें छोटे-छोटे गोल आकार में काट लें।

हर गोल के बीच में थोड़ी-सी भरावन रखें और उसे आधा मोड़कर किनारों को अच्छे से दबा दें, ताकि वह पूरी तरह से बंद हो जाए। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए सभी टॉर्टेलिनी तैयार करें।

गोल आकार में बने टॉर्टेलिनी देखने में ज्यादा आकर्षक लगते हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं।