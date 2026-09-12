घर पर आसानी से बनाएं स्वादिष्ट वेज टॉर्टेलिनी, स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप
क्या है खबर?
वेज टॉर्टेलिनी एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे घर पर बनाना भी आसान है। यह पास्ता की तरह दिखता है, लेकिन इसका स्वाद और बनावट अलग होती है। इसे बनाने के लिए कुछ सामान्य सामग्री चाहिए और यह परिवार के लिए एक खास ट्रीट बन सकता है। आइए जानें इसे बनाने का तरीका, जिससे आप इसे घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं।
#1
आटा तैयार करना
वेज टॉर्टेलिनी बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार करना जरूरी है। इसके लिए मैदा, थोड़ा नमक और थोड़ा तेल लें।
इन सभी को मिलाकर पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, क्योंकि नरम आटा टॉर्टेलिनी की सही बनावट के लिए जरूरी है।
गूंधने के बाद इसे थोड़ी देर ढककर रख दें, ताकि यह आराम करे और इसकी बनावट बेहतर हो सके।
#2
भरावन तैयार करना
अब बारी आती है भरावन बनाने की। इसके लिए पालक, मशरूम, गाजर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों को बारीक काट लें।
इसके साथ ही इसमें थोड़ा पनीर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अपने पसंदीदा मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, ताकि सब्जियां नरम हो जाएं और उनका अतिरिक्त पानी सूख जाए।
यह भरावन टॉर्टेलिनी को स्वादिष्ट बनाएगी और इसको इसका असली स्वाद भी देगी। इसमें चीज डालना न भूलें।
#3
टॉर्टेलिनी बनाना
अब गूंधे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें पतला बेल लें। फिर इन्हें छोटे-छोटे गोल आकार में काट लें।
हर गोल के बीच में थोड़ी-सी भरावन रखें और उसे आधा मोड़कर किनारों को अच्छे से दबा दें, ताकि वह पूरी तरह से बंद हो जाए। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए सभी टॉर्टेलिनी तैयार करें।
गोल आकार में बने टॉर्टेलिनी देखने में ज्यादा आकर्षक लगते हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं।
#4
टॉर्टेलिनी पकाने का तरीका
अब एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें तैयार किए गए टॉर्टेलिनी डाल दें।
इन्हें तब तक पकाएं जब तक वे पानी में ऊपर तैरने न लगें। पकने के बाद इन्हें छानकर अलग रख दें।
अब अपनी पसंदीदा सॉस, जैसे टमाटर की सॉस या क्रीम वाली सॉस में इन्हें डालकर हल्के हाथों से मिलाएं। आप बाजार से सॉस ला सकते हैं या उसे घर पर बना सकते हैं।