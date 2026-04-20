गर्मियों में लें मीठे-मीठे आम श्रीखंड का आनंद, जानिए इसकी आसान रेसिपी

आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और कई लोग तो आम की कई मिठाइयां बनाते हैं। इन्हीं में से एक है आम श्रीखंड, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है। आम श्रीखंड महाराष्ट्र की पारंपरिक मिठाई है और यह आम के साथ-साथ दही के स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। इस मिठाई को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। आइए आम श्रीखंड की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री आम श्रीखंड के लिए जरूरी सामान आम श्रीखंड बनाने के लिए आपको एक पके हुए आम का गूदा, 3 कप दही, एक चौथाई कप पिसी चीनी, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा केसर, 2 बड़े चम्मच दूध और एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता चाहिए होगा। आप चाहें तो इन सामग्रियों की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं और पके हुए आम की जगह कच्चे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 दही फेंटने से करें शुरुआत सबसे पहले दही को एक सूती कपड़े में डालकर अच्छे से बांध दें, फिर इसे एक घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पर रख दें। अगर आपके पास सूती कपड़ा नहीं है तो आप दही को एक साफ कपड़े में भी डाल सकते हैं। इसके बाद आम के गूदे को मिक्सी में पीसकर एक कटोरे में डालें। अब उसमें पिसी चीनी, इलायची पाउडर, केसर और दूध मिलाएं, फिर इसमें दही मिलाकर इसे 5 मिनट के लिए फेंटें।

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#2 मिलाएं आम का गूदा दही को फेंटने के बाद इसमें आम का गूदा मिलाकर अच्छे से फेंटें। अब इसे एक घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दें। इसके बाद आम श्रीखंड को कटोरियों में डालकर ऊपर से पिस्ता डालें, फिर इसे परोसें। आप इस आम श्रीखंड को किसी भी खास अवसर पर या फिर खाने के बाद मीठे के रूप में परोस सकते हैं। यकीन मानिए, यह सभी को बेहद पसंद आएगा।

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