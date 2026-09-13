घर पर आसानी से बनाएं कुरकुरा लच्छा पराठा, हर सब्जी का स्वाद कर देगा दोगुना
क्या है खबर?
लच्छा पराठा भारतीय खान-पान का एक खास व्यंजन है, जिसे उसके परतदार और कुरकुरे स्वाद के लिए पसंद किया जाता है। इसे बनाना जितना आसान लगता है, उतना ही इसमें सही तरीके का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप भी घर पर लच्छा पराठा बनाना चाहते हैं तो इस लेख में आपको इसे बनाने का सरल तरीका बताया गया है। सही सामग्री और रेसिपी का पालन करके आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं।
#1
आटे को तैयार करना
लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटे को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं।
अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए आटे को गूंथें। ध्यान रखें कि आटा न तो बहुत ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत नरम।
इसे गूंथने के बाद किसी साफ कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए रख दें। इससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और पराठा बेलने में आसानी होगी।
#2
तेल का सही इस्तेमाल
लच्छा पराठे को कुरकुरा बनाने के लिए तेल का सही मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आटे को बेलते समय उस पर हल्का-सा तेल लगाएं।
तेल लगाने के बाद आटे को मोड़ें और फिर से बेलें। यह प्रक्रिया पराठे में परतें बनाने में मदद करती है।
ध्यान दें कि तेल ज्यादा न हो, क्योंकि इससे पराठा भारी लग सकता है। बस हल्का-सा तेल लगाने से ही पराठा कुरकुरा बनेगा और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#3
पराठे को सही तरीके से बेलें
लच्छा पराठे की खासियत उसकी परतें होती हैं और इसके लिए इसे सही तरीके से बेलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आटे की एक लोई बनाएं और इसे गोल आकार में बेलें।
अब इस पर हल्का तेल लगाएं और इसे पंखे की तरह मोड़ें। इसके बाद इसे फिर से बेल लें।
इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं, ताकि पराठे में अच्छी परतें बन सकें। बेलते समय ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं, वरना पराठा फट सकता है।
#4
तवे पर सही तरीके से सेंकना
पराठे को तवे पर सेंकते समय ध्यान दें कि तवा न ज्यादा गर्म हो और न ही ठंडा। तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं।
फिर पराठे को तवे पर डालें और दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेंकें। इसे पलटते समय ध्यान रखें कि पराठा सही से सिके और जले नहीं।
जब यह दोनों तरफ से कुरकुरा और सुनहरा हो जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें।