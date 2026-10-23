घर पर जूट का पौधा उगाने का तरीका

घर पर आसानी से उगाएं जूट का पौधा, जानिए तरीका

लेखन अंजली 09:01 am Oct 23, 202609:01 am

क्या है खबर?

जूट का पौधा एक अहम औषधीय पौधा है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई बीमारियों का इलाज संभव है। इस लेख में हम आपको जूट के पौधे को घर में उगाने के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर में ही इस पौधे का लाभ उठा सकते हैं। जूट के पौधे की पत्तियों का सेवन करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।