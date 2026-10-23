घर पर आसानी से उगाएं जूट का पौधा, जानिए तरीका
क्या है खबर?
जूट का पौधा एक अहम औषधीय पौधा है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके सेवन से कई बीमारियों का इलाज संभव है। इस लेख में हम आपको जूट के पौधे को घर में उगाने के आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर में ही इस पौधे का लाभ उठा सकते हैं। जूट के पौधे की पत्तियों का सेवन करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#1
सही जगह चुनें
जूट के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। यह पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां दिनभर सूरज की रोशनी मिल सके।
अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो गमले को खिड़की के पास रखें ताकि इसे पर्याप्त धूप मिल सके। ध्यान रखें कि जूट का पौधा ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाता, इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां हल्की धूप मिले।
#2
मिट्टी तैयार करें
जूट के पौधे के लिए सही मिट्टी तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हल्की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें थोड़ी मात्रा में खाद मिलाई जाती है।
इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं और इसकी बढ़त भी अच्छी होती है।
मिट्टी को अच्छे से मिलाकर तैयार करें ताकि पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें और वह स्वस्थ रह सके। इस तरह की मिट्टी जूट के पौधे के लिए सही होती है।
#3
बीज बोएं
जूट के पौधे के बीज बोना बहुत आसान है। सबसे पहले बीजों को एक-एक मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदकर डालें और ऊपर से मिट्टी ढक दें।
इसके बाद हल्के हाथ से पानी डालें ताकि मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन बीज बाहर न आएं। ध्यान दें कि बीज बोने के बाद नियमित रूप से पानी डालें और मिट्टी को नम रखें ताकि बीज जल्दी अंकुरित हो सकें।
#4
पौधे की देखभाल करें
पौधे की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि वह स्वस्थ रह सके। इसके लिए नियमित रूप से पानी डालें और समय-समय पर खाद डालते रहें।
इसके अलावा पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग करें।
जूट के पौधे को हर 2-3 महीने में काटने की जरूरत होती है ताकि उसकी शाखाएं नई पत्तियों के साथ उग सकें। इससे पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा और उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी।
#5
कटाई करें
जब जूट की फसल पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसे काट लें। इसके लिए पौधे की जड़ों के पास से धारदार चाकू या कैंची का उपयोग करें और सावधानीपूर्वक सभी तनों को काटें।
कटे हुए तनों को धूप में सुखाएं ताकि उनमें मौजूद नमी निकल जाए और वे आसानी से सहेजे जा सकें।
इस तरह आप आसानी से अपने घर में जूट का पौधा उगा सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।