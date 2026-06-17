मानसून के दौरान रात के खाने में ओट्स को इन 5 तरीकों से करें शामिल
क्या है खबर?
मानसून में ओट्स का सेवन करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ओट्स में मौजूद फाइबर और प्रोटीन शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा यह उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स से बच सकते हैं। आइए ओट्स से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी जानें।
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ओट्स का उपमा
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे ओट्स से भी बनाया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उरद दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर आदि डालकर भूनें, फिर इसमें भुने हुए ओट्स डालकर पानी मिलाकर पकाएं।
#2
ओट्स की खिचड़ी
खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर घर में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। इसे आप ओट्स से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को भून लें, फिर कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि डालकर भूनें, फिर इसमें भुने हुए ओट्स और पानी मिलाकर कुकर बंद करें और 2-3 सीटी आने तक पकाएं।
#3
ओट्स का पुलाव
पुलाव एक ऐसा व्यंजन है, जो किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसे भी आप ओट्स से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को भून लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें भुने हुए ओट्स और पानी मिलाकर ढक्कन लगाएं और धीमी आंच पर पकने दें।
#4
ओट्स की टिक्की
अगर आप कुछ हल्का-फुल्का बनाना चाहते हैं तो ओट्स की टिक्की एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और भुने हुए ओट्स मिलाकर उसमें नमक, मिर्च, धनिया आदि मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। आप इन्हें चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं। यह टिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी।
#5
ओट्स की डोसा
डोसा दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे सूजी या चावल से बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे भी ओट्स से बनाया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और भुने हुए ओट्स को मिलाकर उसमें नमक, मिर्च आदि मसाले मिलाकर घोल तैयार करें, फिर तवे पर तेल लगाकर डोसा सेंक लें। आप इन्हें नारियल या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं।