गर्मियों के दौरान इन 5 ब्यूटी उत्पादों को फ्रिज में रखें, बने रहेंगे ज्यादा उपयोगी
क्या है खबर?
गर्मियों में पसीना बहुत आता है, जिससे त्वचा पर चिपचिपाहट और चिढ़चिढेपन का अहसास होने लगता है। ऐसे में फ्रिज में रखे ब्यूटी उत्पाद का इस्तेमाल करना काफी आरामदायक हो सकता है। फ्रिज में रखने से ये उत्पाद ठंडे हो जाते हैं और त्वचा पर लगाने पर ताजगी का एहसास देते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे 5 ब्यूटी उत्पादों के बारे में बताते हैं, जिन्हें फ्रिज में रखने से वो ज्यादा उपयोगी और असरदार बन जाते हैं।
#1
आंखों की क्रीम
आंखों की क्रीम को फ्रिज में रखने से वह ठंडी हो जाती है और जब आप इसे अपनी आंखों पर लगाते हैं तो इससे तुरंत ताजगी का एहसास मिलता है। ठंडी आंखों की क्रीम से सूजन भी कम होती है और आंखों की थकान दूर होती है। यह गर्मियों के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है, जब बाहर की गर्मी बहुत अधिक होती है और त्वचा को ठंडक की जरूरत होती है।
#2
एलोवेरा जेल
एलोवेरा जेल एक ऐसा उत्पाद है, जो हर घर में होना चाहिए। इसे फ्रिज में रखने से यह ठंडा हो जाता है और जब आप इसे अपनी त्वचा या बालों पर लगाते हैं तो इससे तुरंत आराम मिलता है। खासतौर पर धूप के प्रभाव या जलन से राहत पाने के लिए एलोवेरा जेल बहुत काम आता है। इसके अलावा यह त्वचा को नमी देता है और धूप से जलने के बाद ठंडक प्रदान करता है।
#3
फेस पैक
चेहरा साफ करने वाला फेस पैक भी फ्रिज में रखना एक अच्छा विचार है। जब भी आपको महसूस हो कि आपकी त्वचा थकी हुई है या उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है तो एक ठंडा पैक लगाएं। यह आपकी त्वचा को तरोताजा महसूस कराएगा और उसे नमी भी देगा। ठंडा पैक लगाने से त्वचा की सूजन भी कम होती है और वह जल्दी निखरती है। इसके अलावा यह गर्मियों के दौरान विशेष रूप से आरामदायक होता है।
#4
त्वचा के लिए सीरम
त्वचा के लिए सीरम आपकी त्वचा को पोषण देने में मदद करता है और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो यह लगाने पर बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। ठंडा सीरम त्वचा को ताजगी भरा एहसास कराता है और जल्दी अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा ठंडा सीरम त्वचा की सूजन को भी कम करता है और उसे नमी देता है। यह गर्मियों के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है जब बाहर की गर्मी बहुत अधिक होती है।
#5
लिपस्टिक
लिपस्टिक एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो हर महिला के पास होता ही है। गर्मी के मौसम में नमी और उमस के चलते कई बार लिपस्टिक पिघलने लगती हैं या टूट जाती हैं। इन्हें सही सलामत रखने के लिए आपको इन्हें फ्रिज में रखना चाहिए। ऐसा करने से लिपस्टिक पिघलेगी नहीं और उसका आकार एकदम सही बना रहेगा। इन उत्पादों को फ्रिज में रखने से ये ज्यादा उपयोगी बन जाते हैं।