गर्मी को मात देने के लिए पिएं कोरिया के ये 5 ठंडे पेय, देंगे भरपूर ताजगी

गर्मी के मौसम में ठंडे और ताजगी से भरपूर पेय का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये न केवल शरीर को तरोताजा रखते हैं, बल्कि ताजगी भी प्रदान करते हैं। अगर आप रोजाना एक ही तरह के पेय पी-पी कर थक गए हैं तो क्यों न कुछ नया और स्वादिष्ट आजमाया जाए। आइए आज हम आपको दक्षिण कोरिया के 5 ठंडे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो पीते ही आपको भरपूर ताजगी प्रदान करेंगे।

#1 युल-मुरे युल-मुरे एक पारंपरिक कोरियाई पेय है, जिसे युल्बेरी और काली चाय से तैयार किया जाता है। इस पेय को बनाने के लिए सबसे पहले युल्बेरी को पानी में उबालकर उसका रस निकालें, फिर इस रस को ठंडा करके इसमें काली चाय मिलाएं। इसके बाद इसमें शहद या चीनी मिलाकर इसे बर्फ के साथ परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर को ठंडक प्रदान करती है।

#2 सुरीब सुरीब एक सरल और ताजगी भरा पेय है, जिसे सिर्फ अंगूरों से बनाया जाता है। इसके लिए ताजे अंगूरों को पीसकर उनका रस निकाल लें, फिर इस रस को ठंडा करके उसमें बर्फ डालें और परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें शरीर को ठंडक देने वाले तत्व होते हैं। गर्मियों के दौरान इसे पीने से आपको ताजगी का एहसास होगा और शरीर तरोताजा रहेगा। आप चाहें तो इसके लिए अलग-अलग किस्म के अंगूर ले सकते हैं।

Advertisement

#3 डोंग-कोन डोंग-कोन एक पारंपरिक कोरियाई पेय है, जिसे कच्चे चावल और बादाम से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे चावल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे अच्छी तरह धोकर पीस लें। अब इसमें बादाम का दूध मिलाकर इसे ठंडा करें और बर्फ डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर को ठंडक प्रदान करती है।

Advertisement

#4 मुरे-च्वा मुरे-च्वा एक अनोखा पेय है, जिसे मुरे की छाल से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मुरे की छाल को पानी में उबालें, फिर इस पानी को छानकर उसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके बर्फ डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें शरीर को ठंडक देने वाले तत्व होते हैं। गर्मियों के दौरान इसे पीने से ताजगी का एहसास होगा और शरीर तरोताजा रहेगा।