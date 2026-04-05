गर्मी के दौरान अंगूर से बने इन 5 अंतरराष्ट्रीय पेय का लें आनंद, होते हैं स्वादिष्ट
क्या है खबर?
अंगूर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और गर्मियों में यह खास तौर से पसंद किया जाता है। इस मौसम में अंगूर के पेय का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। ये पेय न केवल ताजगी देते हैं, बल्कि कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। आइए आज अंगूर से बनने वाले 5 अंतरराष्ट्रीय पेय की रेसिपी जानते हैं, जो आपके दिन को स्फूर्ति से भर देंगे और आपको तरोताजा महसूस कराएंगे।
#1
कोरियाई बोंग बोंग पेय
दक्षिण कोरिया के खान-पान का स्वाद पसंद करने वाले लोगों को बोंग बोंग पेय बहुत पसंद आएगा। यह अंगूर से बनने वाला एक खास तरह का पेय है, जिसे पीते ही ताजगी महसूस होती है। इसे बनाने के लिए साफ अंगूरों को पानी में डालकर करीब 45 मिनट तक पका लें। इसके बाद इसमें चीनी डालें और कुछ देर और पकने दें। अंत में इसे छानें और गिलास में ताजा अंगूर काटकर भी डाल दें।
#2
अगुआ फ्रेस्का
मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में अंगूर से एक खास बिना अल्कोहल वाला पेय बनाया जाता है। इसे अगुआ फ्रेस्का नाम से जाना जाता है, जो हरे अंगूर, पानी, चीनी/शहद और संतुलन के लिए नींबू या लाइम के रस से तैयार होता है। इसके लिए एक ब्लेंडर में अंगूर, पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह पीस लें। इस मिश्रण को छानकर गिलास में निकालें और नींबू का रस शामिल करके सेवन करें।
#3
अंगूर की आइस्ड टी
गर्मियों में आइस्ड टी पीना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि यह ठंडी होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अंगूरों को थोड़े-से पानी और चायपत्ती में पका लें। मिठास के लिए इस मिश्रण में चीनी या शहद शामिल कर दें। इस गाढ़े पल्प को एक बड़े गिलास में डालें, ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा पानी शामिल करें। इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस और काला नमक भी मिला सकते हैं।
#4
अंगूर का मॉकटेल
अगर आपको मॉकटेल पसंद है तो अंगूर का मॉकटेल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए हरे अंगूर का रस निकाल लें, फिर इसमें अनार का रस और नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडे पानी के साथ मिलाकर परोसें। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। यह मॉकटेल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
अंगूर की स्मूदी
अगर आपको स्मूदी पसंद है तो अंगूर की स्मूदी भी आजमा सकते हैं। इसके लिए हरे अंगूर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब इस पेस्ट को गिलास में डालकर ऊपर से ठंडा दूध डालें। आपकी अंगूर की स्मूदी तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद या चीनी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और मिठास और बढ़ जाएगी।