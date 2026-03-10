गर्मियों के दौरान इटली के इन 5 पारंपरिक पेय को एक बार जरूर आजमाएं, मिलेगी ताजगी

गर्मियों में ऐसे पेय का सेवन करना अच्छा है, जो आपको ताजगी और ठंडक दें। इटली में ऐसे कई पेय हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। यहां के पारंपरिक पेय न केवल ताजगी देते हैं, बल्कि इनसे शरीर को ठंडक भी मिलती है। इन पेय को बनाने के लिए ताजे फल, जड़ी-बूटियां और अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। आइए इटली के 5 पेय के बारे में जानते हैं।

#1 नींबू पानी नींबू पानी इटली का एक लोकप्रिय पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजे नींबू का रस, पानी और थोड़ी-सी चीनी मिलाई जाती है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C भी होता है, जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसे ठंडा करके पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह पेट की समस्याओं से भी राहत दिलाता है।

#2 अर्पा अर्पा एक पारंपरिक इटालियन पेय है, जिसे मक्का के आटे से बनाया जाता है। यह पेय खासकर उत्तरी इटली में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए मक्का के आटे को पानी में उबालकर गाढ़ा किया जाता है, फिर इसमें थोड़ा नमक मिलाया जाता है। यह पेय न केवल पौष्टिक है, बल्कि पेट की समस्याओं को भी दूर करता है और शरीर को ठंडक देता है। इसे ठंडा करके पीने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#3 बेलिनी बेलिनी एक फलों का मिश्रण है, जिसे अंगूर के रस के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पके हुए आड़ू का रस और फिजी अंगूर का रस मिलाया जाता है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद फलों के पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे ठंडा करके पीने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह पेय खासकर गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है।

#4 प्रोसेको प्रोसेको एक प्रकार का फिजी अंगूर का रस है, जो खास अंगूर से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए खास तरह की अंगूर की किस्मों का उपयोग किया जाता है। यह पेय हल्का और ताजगी भरा होता है, जिसे आप किसी भी समय पी सकते हैं। प्रोसेको का सेवन करने से आपका मूड अच्छा रहता है और यह किसी भी मौके को खास बना देता है। इसे ठंडा करके पीने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।