अपने पारंपरिक परिधानों के साथ पहनें ये 4 तरह की पायल, सुंदरता में लगेंगे चार चांद

पायल भारतीय महिलाओं के पैरों की सुंदरता को बढ़ाने वाला पारंपरिक गहना है। यह न केवल पारंपरिक परिधान के साथ, बल्कि आधुनिक कपड़ों के साथ भी अच्छी लगती है। वसंत ऋतु में हल्के कपड़ों का चलन होता है और ऐसे में पायल आपके लुक को खास बना सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी पायल के बारे में बताते हैं, जो वसंत ऋतु के दौरान आपके हर परिधान के साथ अच्छी लगेंगी।

#1 चांदी की पायल चांदी की पायल भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखती हैं। ये न केवल श्रृंगार का हिस्सा हैं, बल्कि इनके बिना कोई भी लुक पूरा नहीं हो सकता है। चांदी की पायल की खासियत यह है कि ये हर रंग के कपड़ों के साथ मेल खाती हैं। इन्हें आप सूट, साड़ी या जींस-टॉप जैसे किसी भी परिधान के साथ पहन सकती हैं। चांदी की पायल का सरल डिजाइन उन्हें हर मौके के लिए उपयुक्त बनाता है।

#2 सोने की पायल सोने की पायल महिलाओं की हमेशा से पसंदीदा रही हैं। ये खासकर त्योहारों और खास मौकों पर पहनी जाती हैं। सोने की पायल में कई प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, जो आपके लुक को शाही अंदाज देते हैं। आप इन्हें लहंगा-चोली या साड़ी के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक और भी खास लगेगा। सोने की पायल का चमकदार रंग हर परिधान के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।

Advertisement

#3 मोती की पायल मोती की पायल अपने सरल, लेकिन आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती हैं। ये खासतौर पर शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर पहनी जाती हैं। मोती की पायल को आप लहंगा-चोली या साड़ी के साथ पहन सकती हैं। ये आपके पैरों को एक नाजुक और आकर्षक लुक देती हैं। मोती की पायल का सफेद रंग हर रंग के कपड़ों के साथ मेल खाता है, जिससे आपका पूरा लुक और भी खास लगता है।

Advertisement