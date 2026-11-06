प्रदूषण के कारण घर से निकलते समय इन चीजों को रखें

प्रदूषण के कारण घर से निकलते समय इन 5 चीजों को जरूर रखें अपने पास

लेखन अंजली 11:15 am Nov 06, 202611:15 am

क्या है खबर?

प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण से होने वाले कण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है। हालांकि, अगर आप प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतते हैं तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण के कारण घर से निकलते समय किन-किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए।