प्रदूषण के कारण घर से निकलते समय इन 5 चीजों को जरूर रखें अपने पास
क्या है खबर?
प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण से होने वाले कण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है। हालांकि, अगर आप प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतते हैं तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। आइए जानते हैं कि प्रदूषण के कारण घर से निकलते समय किन-किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए।
#1
मास्क लगाएं
घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना सबसे जरूरी है। मास्क धूल और प्रदूषकों को आपके फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, यह सुनिश्चित करें कि मास्क नाक और मुंह दोनों को पूरी तरह से ढक ले।
अगर आप बाहर मास्क लगाना भूल जाते हैं तो आप अपनी जेब या बैग में कुछ अतिरिक्त मास्क रख सकते हैं और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं।
#2
धूप के चश्मे पहनें
अगर आप किसी भी तरह की सुरक्षा के बिना घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखों को प्रदूषण से नुकसान हो सकता है।
प्रदूषण की वजह से आंखों का लाल होना, खुजली होना और पानी आना आदि समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी आंखों को धूप और प्रदूषण से बचाने के लिए धूप के चश्मे जरूर पहनें। यह आपकी आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
#3
हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर रखें
हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर एक ऐसी चीज है, जो आपको प्रदूषित जगह पर सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
जब आप किसी भी जगह को छुएं तो यह जरूरी है कि आप अपने हाथों को तुरंत साफ करें।
सैनिटाइजर आपके हाथों को कीटाणुओं और रोगाणुओं से मुक्त करने में मदद कर सकता है। इसलिए अपनी जेब या बैग में एक छोटा सा हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर जरूर रखें।
#4
पानी की बोतल साथ रखें
पानी की बोतल आपके शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकती है। यह आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकती है।
यह आपके शरीर को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने में भी मदद कर सकता है।
प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए दिनभर पानी पीते रहें। इससे शरीर से प्रदूषकों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी।
#5
सेहतमंद खान-पान करें
यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए खान-पान का ध्यान रखना जरूरी है। अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करें, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकें।
इसके अतिरिक्त, शरीर की सूजन को भी कम कर सकते हैं। आप चाहें तो खाने में गाजर, चुकंदर, हरी सब्जियां, अदरक, लहसुन, हल्दी और नींबू जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं।