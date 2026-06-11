सोने से पहले गर्म दूध पीने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

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नींद को सुधारने में कर सकता है मदद

दूध में एक खास प्रकार का एमिनो एसिड होता है, जो मस्तिष्क में खुशी और नींद लाने वाले हार्मोन को बढ़ावा देता है। ये हार्मोन नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा दूध में मौजूद कैल्शियम मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है, जिससे नींद बेहतर आती है। इसलिए सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पीना फायदेमंद हो सकता है। यह आदत आपको गहरी और आरामदायक नींद दिला सकती है।