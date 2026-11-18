पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक हल्दी-सौंफ की चाय

पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना पिएं हल्दी-सौंफ की चाय

लेखन अंजली 04:50 pm Nov 18, 202604:50 pm

क्या है खबर?

पाचन क्रिया को ठीक रखना शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि इससे शरीर के पोषक तत्वों को लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। हालांकि, कई लोग पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ खाने के बाद कुछ बातें ध्यान में रखना भी जरूरी है। आइए आज हम आपको हल्दी और सौंफ की चाय की रेसिपी बताते हैं, जो पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद है।