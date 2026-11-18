पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना पिएं हल्दी-सौंफ की चाय
क्या है खबर?
पाचन क्रिया को ठीक रखना शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि इससे शरीर के पोषक तत्वों को लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। हालांकि, कई लोग पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ खाने के बाद कुछ बातें ध्यान में रखना भी जरूरी है। आइए आज हम आपको हल्दी और सौंफ की चाय की रेसिपी बताते हैं, जो पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद है।
विधि
हल्दी-सौंफ की चाय बनाने का तरीका
सौंफ की चाय के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चौथाई चम्मच सौंफ डालकर इसे 5-10 मिनट तक उबालें।
अब इस मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इस चाय में थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
यह चाय पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद होती है।
फायदे
हल्दी और सौंफ के फायदे
हल्दी और सौंफ की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं।
हल्दी में करक्यूमिन नामक एक खास तत्व होता है, जो पाचन के लिए जरूरी एंजाइमों को अवरुद्ध करके पाचन को धीमा करने से रोकता है।
सौंफ में मौजूद फाइबर पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार कर सकता है। यह चाय पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है।
चाय
पाचन क्रिया के लिए लाभदायक और पौष्टिक है हल्दी और सौंफ की चाय
हल्दी और सौंफ की चाय में मौजूद गुण पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद हैं।
यह चाय शरीर में पाचन के लिए जरूरी एंजाइमों के संतुलित प्रवाह को सुनिश्चित करके पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आप इसे नाश्ते के समय भी पी सकते हैं और इससे आपको दिनभर ऊर्जा मिलेगी।
तरीका
हल्दी और सौंफ की चाय का सेवन करने का सही तरीका
हल्दी और सौंफ की चाय का सेवन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस चाय का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए।
इसके लिए नाश्ता करना जरूरी है। इसके बाद ही हल्दी और सौंफ की चाय का सेवन करें।
इसके अलावा इस चाय का सेवन दिन में 2 बार से ज्यादा न करें। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक है।