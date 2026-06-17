रोजाना सुबह खाली पेट पिएं तुलसी का पानी, मिलेंगे 5 स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
तुलसी को कई औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है। शायद इसलिए कई लोग अपने घर में इसकी खेती करते हैं। हालांकि, तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। अगर आप तुलसी की चाय या पानी बनाकर पीते हैं तो यह आपको कई स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। आइए जानते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में है सहायक
तुलसी का पानी विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो मिलकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो आप आसानी से कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इस पानी का सेवन शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है और आपको स्वस्थ रख सकता है।
#2
तनाव को कम करने में है कारगर
तनाव एक ऐसी मानसिक समस्या है, जो शरीर को कई बीमारियों का घर बना सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीना शुरू करें क्योंकि यह दिमाग को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर को आराम देने में भी मदद कर सकता है।
#3
पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में है प्रभावी
पाचन क्रिया का शरीर में अहम योगदान होता है और अगर यह सही तरीके से काम नहीं करती है तो शरीर को पोषण मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, तुलसी के पानी का सेवन पाचन क्रिया को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह पानी पेट की गैस, भारीपन और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाकर पाचन को सही रखने में सहायक है।
#4
दांतों के लिए है फायदेमंद
दांतों की समस्याओं से राहत पाने के लिए भी तुलसी के पानी का सेवन लाभदायक माना जा सकता है। यह पानी दांतों की सड़न का कारण बनने वाले कीटाणुओं को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह दांतों की संवेदनशीलता को कम करने और मसूड़ों को मजबूत बनाने में भी प्रभावी है।
#5
सांस संबंधी समस्याओं से दिला सकता है राहत
तुलसी का पानी सांस संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। कई अध्ययनों के मुताबिक, तुलसी का पानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह पानी फेफड़ों के काम को भी बेहतर बना सकता है। अगर आप इन समस्याओं से ग्रस्त हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस पानी का सेवन शुरू करें।