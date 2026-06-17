रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीने के फायदे

रोजाना सुबह खाली पेट पिएं तुलसी का पानी, मिलेंगे 5 स्वास्थ्य लाभ

लेखन अंजली 06:21 pm Jun 17, 202606:21 pm

क्या है खबर?

तुलसी को कई औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है। शायद इसलिए कई लोग अपने घर में इसकी खेती करते हैं। हालांकि, तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। अगर आप तुलसी की चाय या पानी बनाकर पीते हैं तो यह आपको कई स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। आइए जानते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी का पानी पीने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।