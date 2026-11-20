रोजाना पिएं इन 5 सब्जियों का जूस, सेहत के लिए है बेहतरीन
क्या है खबर?
रोजाना एक गिलास सब्जियों का जूस पीने से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। यह जूस न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, पाचन को सुधारने और त्वचा को निखारने में मदद कर सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और पौष्टिक सब्जियों के जूस की विधियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।
#1
गाजर का जूस
गाजर का जूस विटामिन-A, विटामिन-C और खास तत्वों से भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी को सुधारने और त्वचा को निखारने में मदद करता है।
इसे बनाने के लिए ताजे गाजर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर में डालें। आप इसमें थोड़ी नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इस जूस का नियमित सेवन आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है।
#2
टमाटर का जूस
टमाटर का जूस एक खास तत्व से भरपूर होता है, जो गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है।
इसे बनाने के लिए ताजे टमाटर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर में डालें। आप इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
इस जूस का नियमित सेवन आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है और शरीर को स्वस्थ रख सकता है।
#3
पालक का जूस
पालक का जूस आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है।
इसे बनाने के लिए ताजे पालक के पत्तों को धोकर पीस लें, फिर इसमें थोड़ा नींबू रस मिलाएं। आप इसमें अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इस जूस का नियमित सेवन आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है।
#4
खीरे का जूस
खीरे का जूस शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और त्वचा को तरोताजा बनाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है।
इसे बनाने के लिए ताजे खीरे को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर में डालें। आप इसमें पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और ताजगी बढ़ जाएगी।
इस जूस का नियमित सेवन आपकी त्वचा को निखार सकता है और शरीर को ठंडक प्रदान कर सकता है।
#5
चुकंदर का जूस
चुकंदर का जूस रक्त संचार सुधारने में मदद करता है और ऊर्जा बढ़ाता है।
इसे बनाने के लिए ताजे चुकंदर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर में डालें। आप इसमें थोड़ा नींबू रस मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इन सभी सब्जियों के जूस को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ताजगी महसूस कर सकते हैं।