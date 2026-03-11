गर्मियों के दौरान इन 5 मेक्सिकन पेय से बुझाएं अपनी प्यास, मिलेगी ठंडक और राहत

गर्मियों में पसीने की गंध से बचने के लिए नहाना और शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए पानी और ताजे फलों का रस पीना भी फायदेमंद है। हालांकि, अगर आप रोजाना एक ही तरह का पेय पीते हैं तो इससे बोरियत होने लगती है। ऐसे में आप कुछ मेक्सिकन पेय आजमा सकते हैं, जो मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ये सभी पेय स्वाद में तो बेहतरीन हैं ही, साथ ही ताजगी और ठंडक भी देते हैं।

#1 टमाटर के रस का मिक्स सबसे पहले एक कटोरे में टमाटर का ताजा रस डालें, फिर इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्तियां डालें। इसके बाद इसमें भुने हुए चावल, उबले हुए राजमा और चना डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इस पर थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर इसे परोसें। यह पेय स्वाद और पोषण का अद्भुत मेल है और इसका अनोखा मसालेदार स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

#2 अनानास और पुदीना का मिक्स सबसे पहले एक जग में ताजे अनानास का रस, नींबू का रस और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां और बर्फ के टुकड़े डालें। इसके बाद इस पेय को गिलास में डालकर परोसें। अनानास का रस शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। जबकि, नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारने समेत प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकता है।

#3 खजूर और खट्टे सेब का मिक्स सबसे पहले एक मिक्सी के जार में खजूर, नींबू का रस और खट्टे सेब के टुकड़े डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को एक जग में छानकर उसमें ठंडा पानी मिलाएं। इसके बाद इस पेय में बर्फ के टुकड़े डालें और इसे परोसें। खजूर और खट्टे सेब का मिश्रण विटामिन-C से भरपूर होता है, जो गर्मियों के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसे पीने से आपको भरपूर ताजगी मिल जाएगी।

#4 तरबूज और पुदीने का मिक्स सबसे पहले एक मिक्सी के जार में तरबूज के टुकड़े, नींबू का रस, शहद और पानी डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को एक जग में छानकर उसमें ठंडा पानी मिलाएं। इसके बाद इस पेय में बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां और बर्फ के टुकड़े डालें। तरबूज और पुदीने का मिश्रण शरीर को ठंडक देने के साथ हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है, जबकि नींबू विटामिन-C से भरपूर होता है।