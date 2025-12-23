धुरंधर फिल्म से चर्चा में आ गया 'दूध सोडा', जानिए इस अनोखे पेय की रेसिपी

धुरंधर फिल्म ने कई अभिनेताओं को ही नहीं, बल्कि एक पेय को भी लाइमलाइट में लाया है। हम बात कर रहे हैं 'दूध सोडा' की, जो फिल्म का एक अहम हिस्सा रहा है। वैसा तो यह पेय पाकिस्तान का है, लेकिन अब यह भारतीयों की रसोई तक भी पहुंचा गया है। लोग इसे बनाकर इसका आनंद ले रहे हैं और वीडियो भी साझा कर रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं और इसकी रेसिपी पर भी नजर डालते हैं।

दूध सोडा क्या होता है दूध सोडा? धुरंधर में लियारी के एक बाजार में मोहम्मद आलम दूध सोडा बेचते हुए नजर आते हैं, जिसका किरदार गौरव गेरा ने निभाया है। वह फिल्म का एक अहम किरदार हैं, जो भारतीय जासूस होते हैं। वह दुकान में चिलाता है, 'डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यू तोड़ा। पीलो पीलो आलम सोडा।' असल में यह पेय करांची और लाहौर में मशहूर है, जो जूस और दूध को मिलाकर बनता है। यह आपको पाकिस्तान की छोटी-बड़ी जूस की दुकानों पर मिल जाएगा।

इतिहास दूध सोडा का इतिहास गर्मी के मौसम में केवल पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि भारत में भी लोग सदियों से दूध सोडा पीते आए हैं। इसे बटवारे से पहले अविभाजित पंजाब की सड़कों पर भी बेचा जाता था। उस समय सोडा की लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिस दौरान ही दूध सोडा बनना शुरू हुआ था। इसमें अलग-अलग स्वाद वाले सोडा को दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। यह पेय पुरानी दिल्ली और अमृतसर में भी मिल जाता है।

रेसिपी दूध सोडा की रेसिपी दूध सोडा को आप घर में मौजूद साधारण सामग्रियों के जरिए बना सकते हैं। इसके लिए आपको ठंडा दूध लेना होगा और नींबू के स्वाद वाले सोडा की जरूरत पड़ेगी। आप इसमें 7 अप, स्प्राइट या लिम्का कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गिलास में बर्फ डालें और उसमें दूध और चीनी डालकर मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे सोडा मिलाते जाएं और मात्रा का ध्यान रखें। आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें रूह अफ्जा भी मिला सकते हैं।

