सिर्फ ब्रांड के नाम पर ध्यान देना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। कई बार महंगे ब्रांड्स अच्छे परिणाम देने का दावा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आपके लिए सही हों।

बेहतर होगा कि आप शैंपू के घटकों पर ध्यान दें और देखें कि उसमें क्या-क्या शामिल है। प्राकृतिक तत्वों वाले शैंपू हमेशा बेहतर होते हैं क्योंकि वे बालों को पोषण देते हैं और डैंड्रफ की समस्या को कम करते हैं।