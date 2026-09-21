हिमाचल प्रदेश की यात्रा से जुड़ी गलतियां

हिमाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी खूबसूरत

लेखन अंजली 04:40 pm Sep 21, 202604:40 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित एक सुंदर राज्य है। यह राज्य अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे घाटियों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, धर्मशाला और किन्नौर जैसी कई लोकप्रिय जगहें हैं। यहां की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं तो इन गलतियों से बचें।