होम जिम के लिए जगह नहीं है? लिविंग रूम के एक कोने को बनाएं एक्सरसाइज प्लेस
क्या है खबर?
आजकल सेहत को लेकर हर कोई काफी सजग हो गया है। इस वजह से लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज और योग आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोगों के पास जिम के लिए जगह नहीं होती और वे बाहर जाकर एक्सरसाइज करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने लिविंग रूम के एक कोने को एक्सरसाइज स्थल में बदल सकते हैं।
#1
एक्सरसाइज स्थल के लिए जरूरी जगह बनाएं
सबसे पहले लिविंग रूम के उस कोने को चिन्हित करें, जहां आप एक्सरसाइज स्थल बनाना चाहते हैं और फिर वहां मौजूद फर्नीचर को हटाएं।
अगर आपको ज्यादा जगह चाहिए तो घर के किसी और कमरे के कोने को एक्सरसाइज के लिए चुन सकते हैं।
इस तरह आप अपने घर में मौजूद थोड़ी सी जगह को एक्सरसाइज स्थल में बदल सकते हैं। यहां पर आप अपने मनपसंद का कोई भी फर्नीचर रख सकते हैं।
#2
फर्श को बनाएं मुलायम
अगर आप लिविंग रूम के किसी कोने को एक्सरसाइज स्थल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं तो उस जगह का फर्श मुलायम होना जरूरी है।
इसके लिए आप उस जगह पर मुलायम गलीचा बिछा सकते हैं या फिर वहां पर फोम लगा सकते हैं। इससे आपको एक्सरसाइज करते समय काफी आराम मिलेगा और फर्श से चोट लगने का खतरा भी कम रहेगा।
इसके अलावा इससे फर्श पर पसीना भी नहीं बहेगा।
#3
एक्सरसाइज के लिए जरूरी सामान खरीदें
लिविंग रूम के एक्सरसाइज स्थल के लिए सबसे पहले एक योगा मैट खरीदें, जिस पर आप स्ट्रेचिंग और योग कर सकें।
इसके अलावा आप चाहें तो कुछ हल्के वजन वाले डंबल्स भी खरीद सकते हैं। डंबल्स से आप घर पर ही मांसपेशियों की ट्रेनिंग कर सकते हैं।
इसके साथ ही आप ट्रेडमिल और साइकिल जैसी मशीनें भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं हैं। आप बिना मशीनों के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
#4
दीवारों पर लगाएं आईने
अगर आप अपने लिविंग रूम के एक्सरसाइज स्थल को और ज्यादा आकर्षक और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो वहां पर आईने लगवाएं। आईने से आपका एक्सरसाइज स्थल बड़ा और खुला हुआ नजर आएगा।
इसके अलावा आईने आपकी एक्सरसाइज करते समय आपकी मुद्रा और तकनीक को सुधारने में भी मदद करेंगे।
आप एक बड़ी दीवार या फिर कुछ छोटे आईनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका एक्सरसाइज स्थल और भी सुंदर और काम का बनेगा।
#5
रोशनी का रखें ध्यान
एक अच्छे एक्सरसाइज स्थल के लिए सही रोशनी बहुत जरूरी होती है। लिविंग रूम के एक्सरसाइज स्थल में प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है, इसलिए खिड़कियां खुली रखें।
इसके अलावा आप चाहें तो हल्की पीली रोशनी वाली लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका एक्सरसाइज स्थल आरामदायक और मनोहर लगेगा।
इस तरह आप अपने लिविंग रूम के किसी कोने को आसानी से एक्सरसाइज स्थल में बदल सकते हैं और सेहत का आनंद ले सकते हैं।