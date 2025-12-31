18 घंटे तक सो सकती हैं कुत्ते की ये 5 प्रजातियां, जानिए इनके बारे में

कुत्तों की कई प्रजातियां ऐसी होती हैं, जो दिनभर आराम करना पसंद करती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां तो ऐसी होती हैं, जो 18 घंटे तक सो सकती हैं। ये कुत्ते दिनभर सोने के बाद थोड़ी देर के लिए उठते हैं और फिर से सो जाते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी प्रजातियों के बारे में बताते हैं, जो दिनभर सोने के बाद 18 घंटे तक सो सकती हैं।

#1 बेसेट हाउंड बेसेट हाउंड मध्यम आकार के कुत्ते होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 14 से 15 इंच होती है। ये कुत्ते 18 घंटे तक आराम करना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट ऐसी होती है। इनकी लंबाई इनकी टांगों से काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। ये कुत्ते अपने लंबे कानों और छोटे पैरों के लिए भी मशहूर हैं।

#2 ब्रिटिश बुलडॉग ब्रिटिश बुलडॉग ऐसी प्रजाति है, जो 18 घंटे तक आराम करती है। इनकी शारीरिक बनावट काफी भारी होती है, जिससे ये ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। ये कुत्ते काफी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत के बाद ये थक जाते हैं और आराम करना पसंद करते हैं। इनका शरीर भारी होता है और ये मोटे होते हैं।

#3 सेंट बर्नार्ड सेंट बर्नार्ड बड़ी प्रजाति है, जो दिनभर आराम करना पसंद करती है। इनकी शारीरिक बनावट काफी भारी होती है, जिससे ये ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। ये कुत्ते अपने लंबे शरीर और भारी आकार के लिए भी जाने जाते हैं। इनका वजन 90 से 120 किलो तक हो सकता है। इनका शरीर भारी होता है और ये मोटे होते हैं।

#4 ग्रेट डेन ग्रेट डेन बड़ी प्रजाति है, जो दिनभर आराम करना पसंद करती है। इनकी शारीरिक बनावट काफी भारी होती है, जिससे ये ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। ये कुत्ते अपने लंबे शरीर और भारी आकार के लिए भी जाने जाते हैं। इनका वजन 45 से 90 किलो तक हो सकता है। इनका शरीर भारी होता है और ये मोटे होते हैं।