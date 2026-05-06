मानसून में त्वचा हो जाती है रूखी? इन 5 तरीकों से करें ठीक

मानसून का मौसम अपने साथ बहुत सारी नमी लेकर आता है, जो त्वचा के लिए कई समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इस दौरान नमी के कारण त्वचा में तेल का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे मुंहासे और दाग-धब्बे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, अगर आपकी त्वचा पहले से ही रूखी है तो मानसून में त्वचा को रूखेपन के साथ-साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम इससे बचने के तरीके जानते हैं।

#1 रोजाना नमी देने वाली क्रीम लगाएं रोजाना नमी देने वाली क्रीम का उपयोग करना सबसे जरूरी कदम है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह न केवल त्वचा को नमी प्रदान करता है, बल्कि इसे मुलायम और चमकदार भी बनाता है। इसके अलावा यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है और इसे स्वस्थ रखता है। इसलिए हर दिन दो बार नमी देने वाली क्रीम का उपयोग करना सुनिश्चित करें। सुबह और रात में सोने से पहले इसे लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।

#2 पानी का सेवन बढ़ाएं मानसून के दौरान अधिक नमी के कारण पसीना जल्दी निकलता है, जिससे त्वचा में जलन और खुजली हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए पानी का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीएं और ताजे फलों का रस भी शामिल करें। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी का सेवन करें। इससे आपका शरीर साफ होगा और त्वचा में नमी बनी रहेगी।

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#3 त्वचा को साफ रखें त्वचा की गंदगी को साफ करने और मृत कोशिकाओं को हटाने का एक बेहतरीन तरीका है स्क्रबिंग। इसके लिए हफ्ते में एक बार स्क्रब का उपयोग करें। यह त्वचा को ताजगी और चमकदार बनाता है, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और स्वस्थ दिखती है। आप घर पर ही चावल के आटे और दही या शहद के मिश्रण से स्क्रब बना सकते हैं। इससे त्वचा की गहराई से सफाई होगी और यह बेहतर तरीके से सांस ले पाएगी।

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#4 धूप से बचाव करें धूप से बचाव करना बहुत जरूरी है, चाहे मौसम कोई भी हो। मानसून के दौरान भी सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा पर धूप से बचाव क्रीम लगाएं। यह त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने के साथ-साथ इसे नमी भी प्रदान करती है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।