गर्मियों के दौरान ठीक से काम नहीं करता है आपका पाचन? जानिए इसके कारण

गर्मियों में कई लोगों को ठीक से खाना खाने का मन नहीं करता है और ऐसा होना पाचन की धीमी गति का कारण हो सकता है, जो गर्मियों के दौरान हो सकती है। गर्मियों में पाचन धीमा होने की वजह से भूख कम लगती है और इसका कारण है गर्मियों में बढ़ता तापमान, जो शरीर को गर्म रखता है। आइए जानते हैं कि गर्मियों के दौरान पाचन धीमा होने के कारण और उनसे निपटने के तरीके।

कारण गर्मियों के दौरान पाचन धीमा होने का कारण गर्मियों में बढ़ता तापमान शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना निकालने का काम करता है। हालांकि, जब शरीर को अधिक पसीना निकालना पड़ता है, तो इसके कारण शरीर की ऊर्जा और पानी की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे पाचन धीमा हो जाता है और भूख कम लगती है। वहीं गर्मियों के दौरान पाचन धीमा होने से गैस और अपच जैसी पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

#1 ठंडे और ताजे पेय पदार्थों का सेवन करें गर्मियों के दौरान शरीर को तरल पदार्थों से भरा रखना जरूरी है। इसके लिए नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का रस पी सकते हैं। जब आप पर्याप्त पानी या अन्य पेय पदार्थ पीते हैं, तो इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर रहती हैं। इस मौसम में खुद को तरल पदार्थों से भरा रखने के लिए ये उपाय अपनाएं।

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#2 हल्का और पौष्टिक आहार खाएं गर्मियों में तले हुए और भारी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें क्योंकि ये पाचन को धीमा कर सकते हैं। इसके बजाय हल्का और पौष्टिक आहार चुनें, जैसे कि सलाद, सूप और फल। ये खाद्य पदार्थ न केवल आसानी से पच जाते हैं, बल्कि शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ पेट को ठंडक पहुंचाने में भी मदद कर सकते हैं।

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#3 छोटे-छोटे अंतराल पर खाएं भोजन भोजन को छोटे-छोटे अंतराल में लेने से पाचन पर दबाव कम पड़ता है। इससे पाचन को आराम मिलता है और यह बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा छोटे-छोटे अंतराल में भोजन करने से भूख भी ठीक से लगती रहती है। इसलिए दिन में 5-6 बार थोड़ा-थोड़ा खाएं। साथ ही अपने खाने में दही या छाछ जैसी चीजों को शामिल करें क्योंकि ये चीजें आसानी से पच जाती हैं।

#4 कसरत करें कसरत न केवल शरीर को सक्रिय रखती है, बल्कि यह पाचन को भी बेहतर बनाती है। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर का रक्त संचार बेहतर होता है, जो पाचन को मजबूत करता है। इसके अलावा कसरत से शरीर के गर्म तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दिन में कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें। पाचन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।