21 दिन का सिद्धांत

क्या वाकई काम करता है 21 दिन का सिद्धांत? जानिए इस बात की सच्चाई

लेखन सयाली 11:02 am Sep 25, 202611:02 am

क्या है खबर?

21 दिन का सिद्धांत एक लोकप्रिय धारणा है, जो कहती है कि किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। यह सिद्धांत कहता है कि अगर आप लगातार 21 दिन तक एक ही काम करते हैं तो वह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इस लेख में हम इस सिद्धांत की सच्चाई और इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें।