क्या सुबह की एक्सरसाइज वाकई चयापचय को बढ़ाती है? जानें इस बात की सच्चाई

सुबह की एक्सरसाइज को लेकर कई धारणाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक यह है कि सुबह की एक्सरसाइज चयापचय (मेटाबाॅलिज्म) को बढ़ाती है। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में सुबह की एक्सरसाइज चयापचय पर असर डालती है या नहीं। हम वैज्ञानिक तथ्यों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस भ्रम को स्पष्ट करेंगे, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझ सकें।

#1 चयापचय क्या है? चयापचय एक जैव प्रक्रिया है, जिससे हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। यह प्रक्रिया 2 मुख्य हिस्सों में बंटी होती है। एक में शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है और दूसरा, जिसमें शरीर ऊर्जा को फिर से भोजन में बदलता है। चयापचय की गति हर व्यक्ति में अलग होती है और यह उम्र, लिंग, आनुवंशिकी और जीवनशैली पर निर्भर करती है। सुबह की एक्सरसाइज का चयापचय पर भी असर पड़ता है।

#2 सुबह की एक्सरसाइज और चयापचय का संबंध सुबह की एक्सरसाइज को लेकर आम धारणा है कि यह हमारे चयापचय को तेज कर देती है, जिससे हम पूरे दिन ज्यादा ऊर्जा जलाते रहते हैं। हालांकि, वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि इसका प्रभाव सीमित होता है। सुबह की एक्सरसाइज से थोड़ी मात्रा में चयापचय तेज हो सकता है, लेकिन इसका असर पूरे दिन तक नहीं रहता। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि सुबह की एक्सरसाइज हमेशा चयापचय को बढ़ाती है।

Advertisement

#3 नियमितता का महत्व चयापचय को बढ़ाने के लिए नियमितता बहुत जरूरी होती है। अगर आप कभी-कभार ही एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर बहुत कम होता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से ही आपको सही परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा नियमितता से शरीर की आदतें भी बनती हैं और आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करें और उसे नियमित रूप से करें।

Advertisement

#4 डाइट का भी होता है अहम रोल चयापचय केवल एक्सरसाइज पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आपके खाने-पीने पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपका खाना संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर हो तो आपका चयापचय बेहतर रहेगा। इसके अलावा समय-समय पर छोटे-छोटे भोजन करने से भी चयापचय तेज रहता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि सुबह की एक्सरसाइज ही चयापचय को बढ़ाती है, जबकि सही खाना और नियमितता भी उतनी ही अहमियत रखती है।