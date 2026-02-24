क्या सिर्फ शक्कर खाने से हो जाता है मधुमेह? जानिए इस मिथक की सच्चाई

क्या शक्कर खाने से मधुमेह हो जाता है? यह सवाल अक्सर उठता है और इसके पीछे कई भ्रम भी होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शक्कर का सेवन सीधे मधुमेह का कारण बनता है, जबकि वैज्ञानिक शोध इस बात का समर्थन नहीं करते। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि शक्कर का सेवन कैसे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और क्या सिर्फ यह वास्तव में मधुमेह का कारण बनता है या नहीं।

#1 शक्कर और मधुमेह का संबंध शक्कर और मधुमेह का सीधा संबंध नहीं होता। मधुमेह एक जटिल रोग है, जो कई कारणों से हो सकता है। शक्कर का अधिक सेवन करने से वजन बढ़ सकता है, जो मधुमेह का एक जोखिम कारक हो सकता है। हालांकि, सिर्फ शक्कर खाने से मधुमेह नहीं होता। मधुमेह होने में परिवार से मिलने वाली आदतें, गलत खान-पान, उम्र, शारीरिक गतिविधि की कमी और अन्य कारकों का भी योगदान होता है।

#2 कैलोरी का संतुलन रखना जरूरी स्वस्थ रहने के लिए कैलोरी का संतुलन रखना बेहद जरूरी होता है। अगर आप अपनी दैनिक कैलोरी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और संतुलित डाइट ले रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में शक्कर का सेवन करना सुरक्षित हो सकता है। इससे आपको ऊर्जा मिल सकती है और आपका मूड भी अच्छा रह सकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि आप अपने खाने में संतुलन बनाए रखें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे।

#3 प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली शक्कर होती है लाभदायक शक्कर मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोतों जैसे फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। इन स्रोतों से मिलने वाली शक्कर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इनमें विटामिन, मिनरल और फाइबर भी होते हैं। इनका सेवन करने से हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से मिलने वाली शक्कर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है।

