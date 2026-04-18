क्या घी खाने से धमनियां होती हैं ब्लॉक? जानिए इस बात की सच्चाई

घी भारतीय खान-पान में काफी इस्तेमाल होता है, जिसको लेकर कई भ्रम भी फैले हैं। इनमें से एक यह है कि घी खाने से धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इस भ्रम को फैलाने वाले लोगों का मानना है कि घी में मौजूद वसा शरीर में जमा हो जाती है और कई समस्याओं का कारण बनती है। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे।

#1 घी में मौजूद पोषक तत्व घी में विटामिन-A, विटामिन-E और विटामिन-K जैसे कई जरूरी विटामिन होते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ये पोषक तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही घी पाचन तंत्र को भी सुधारता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।

#2 घी और दिल का स्वास्थ्य बहुत से लोगों का मानना है कि घी खाने से दिल की धमनियां बंद हो जाती हैं। हालांकि, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि घी का सेवन संतुलित मात्रा में करने पर दिल की सेहत पर अच्छा असर पड़ सकता है। घी में मौजूद कुछ खास फैटी एसिड दिल के लिए फायदेमंद होते हैं और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

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#3 संतुलित डाइट का महत्व समझें किसी भी चीज की अधिकता नुकसान कर सकती है। अगर आप संतुलित डाइट लेते हैं तो घी खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। दिनभर की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी होता है। इसलिए, अपने खाने में विविधता रखें और सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल करें। इस तरह आप न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आपके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी।

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