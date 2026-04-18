क्या शाम 7 बजे के बाद खाना सेहत को नुकसान पहुंचाता है? जानिए इससे जुड़े भ्रम

रात 7 बजे के बाद खाने को लेकर कई लोगों के मन में कई भ्रम रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे वजन बढ़ता है, जबकि कुछ का कहना है कि इससे पेट पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम इन भ्रमों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में रात में देर से खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है या नहीं। इन्हें जानकर आप अपनी सेहत के लिहाज से सही निर्णय ले पाएंगे।

#1 भ्रम: रात में देर से खाने से बढ़ता है वजन सबसे आम भ्रम यह है कि रात में देर से खाने से वजन बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी तरह सही नहीं है। वजन बढ़ना मुख्य रूप से कैलोरी सेवन और खर्च पर निर्भर करता है। अगर आप दिनभर में अपनी जरूरत से कम कैलोरी लेते हैं और रात में थोड़ा-सा खाना खाते हैं तो इससे वजन नहीं बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर आप ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो वजन बढ़ सकता है।

#2 भ्रम: रात में खाना पेट पर डालता है बुरा असर कई लोग मानते हैं कि रात में खाना पेट पर बुरा असर डालता है। हालांकि, यह भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप हल्का और सेहतमंद भोजन करते हैं तो पेट इसे आसानी से पचा सकता है। भारी और मसालेदार भोजन करने से पेट में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सामान्य भोजन करने पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समस्या से बचने के लिए ज्यादा न खाएं।

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#3 भ्रम: रात में खाना खाने से नींद होती है खराब एक अन्य भ्रम यह भी है कि रात में खाना खाने से नींद खराब होती है। सच यह है कि यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत भारी भोजन करते हैं तो नींद में बाधा आ सकती है, लेकिन सामान्य मात्रा में खाना खाने से कोई समस्या नहीं होती। हल्का भोजन, जैसे फल या दही, लेने से नींद पर बुरा असर नहीं पड़ता। इसीलिए, जरूर है कि आप सेहतमंद खाना खाएं।

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#4 भ्रम: रात में खाना खाने से रक्त में बढ़ता है शक्कर का स्तर रात में खाना खाने से रक्त में शक्कर का स्तर बढ़ने का डर भी लोगों को रहता है। सच यह है कि अगर आप संतुलित और कम शक्कर वाले खाद्य पदार्थ लेते हैं तो इससे रक्त में शक्कर के स्तर पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करने से भी रक्त में शक्कर का स्तर नियंत्रित रहता है। इसलिए, रात में खाना खाने से रक्त में शक्कर के स्तर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।