क्या खाने के साथ पानी का सेवन करने से पाचन पर पड़ता है बुरा असर? जानें
क्या है खबर?
खाने के साथ पानी का सेवन करने से जुड़ी कई बातें सुनने को मिलती हैं। इनमें से एक है कि खाने के साथ पानी पीने से पाचन पर बुरा असर पड़ता है। यह सच है या नहीं? इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे। हम देखेंगे कि खाने के साथ पानी पीने से क्या वाकई पाचन पर बुरा प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ एक गलत धारणा है।
#1
खाने के साथ पानी पीने का वैज्ञानिक नजरिया
खाने के साथ पानी पीने का वैज्ञानिक आधार है कि इससे भोजन नरम हो जाता है और पाचन के लिए जरूरी रसों का मिश्रण आसानी से हो जाता है। इससे खाना जल्दी पचता है। पानी पीने से खाना गले से पेट तक पहुंचने में मदद मिलती है और पाचन रसों को अपने काम के लिए बेहतर स्थिति मिलती है। इसलिए खाने के साथ पानी पीना पाचन के लिए फायदेमंद होता है।
#2
पाचन रसों का मेल
जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पाचन रस बनते हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। ये रस गर्म होते हैं और खाने को तोड़ने के लिए जरूरी होते हैं। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये पाचन रस ठंडे हो जाते हैं और उनका असर कम हो जाता है। इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता।
#3
पानी का तापमान भी है अहम
पानी का तापमान भी इस भ्रम को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। ठंडा पानी पीने से पाचन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है क्योंकि यह पाचन रसों को ठंडा कर देता है। इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता। इसके अलावा गर्म पानी या गर्म पेय जैसे चाय का सेवन पाचन के लिए बेहतर होता है। यह पाचन रसों को सक्रिय रखता है और खाना आसानी से पचता है।
#4
मात्रा का रखें ध्यान
खाने के साथ पानी पीने की मात्रा भी जरूरी होती है। थोड़ी मात्रा में पानी पीना सुरक्षित होता है, लेकिन अधिक मात्रा में पानी पीने से पेट फूल सकता है और असुविधा हो सकती है। इसलिए खाने के साथ सीमित मात्रा में ही पानी पीना चाहिए ताकि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इस तरह हम देख सकते हैं कि खाने के साथ पानी पीने का असर पाचन पर पड़ता है।