क्या दाढ़ी बनाने से मोटे और घने होते हैं बाल? जानिए इसकी सच्चाई

दाढ़ी बनाना या शेविंग करना पुरुषों के लिए एक आम बात है। हालांकि, इससे जुड़ी कई धारणाएं और मिथक भी प्रचलित हो रहे हैं। इनमें से एक यह है कि जब आप दाढ़ी को ट्रिम करते हैं तो आपके चेहरे के बाल मोटे और घने उगने लगते हैं। इस लेख में हम इसी मिथक की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई दाढ़ी काटने या छोटी करने से बाल मोटे होते हैं या नहीं।

#1 बालों की बनावट पर असर बालों की मोटाई और घनापन मुख्य रूप से उनकी जड़ों पर निर्भर करता है न कि उनके सिरे पर। जब आप दाढ़ी को ट्रिम करते हैं तो केवल उसके सिरे कटते हैं और जड़ें वहीं रहती हैं। इस प्रक्रिया से बालों की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता और न ही उनके घनेपन पर प्रभाव दिखता है। दाढ़ी ट्रिम करने से बाल मोटे नहीं होते, बल्कि यह केवल एक भ्रम है।

#2 बालों की बढ़ने की प्रक्रिया समझें बालों की बढ़ने की प्रक्रिया 2 हिस्सों में होती है, जो कि जड़ और बढ़ने का हिस्सा हैं। जड़ में बालों की जड़ें बनती हैं, जबकि बढ़ने के हिस्से में बाल बढ़ते हैं। जब आप दाढ़ी को ट्रिम करते हैं तो केवल बढ़ने वाला हिस्सा कटता है, जिससे बालों की जड़ें पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए, दाढ़ी ट्रिम करने से बाल मोटे नहीं होते, यह केवल एक भ्रम है।

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#3 वैज्ञानिक नजरिया वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह साफ होता है कि दाढ़ी ट्रिम करने से बाल मोटे नहीं होते। यह केवल एक भ्रम है, जो समाज में फैला हुआ है और लोगों को सही निर्णय लेने से रोक रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बालों की मोटाई और घनापन मुख्य रूप से उनकी जड़ों पर निर्भर करते हैं, न कि उनके सिरे पर। इसलिए, दाढ़ी ट्रिम करते समय इस बात कि चिंता करने की जरूरत नहीं है।।

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