क्या आपका बच्चा दूसरों को बता देता है घर की बातें? ऐसे बदलें यह बुरी आदत
क्या है खबर?
अगर आपका बच्चा घर के राज दूसरों को बता देता है तो यह एक बुरी आदत होती है, जो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इस आदत को बदलना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपके परिवार के रहस्यों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और बच्चे जिम्मेदारी और संयम भी सीखेंगे। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे की इस आदत को सुधारने में मदद कर सकते हैं।
#1
बच्चे को समझाएं कि सभी बातें साझा नहीं करनी चाहिए
सबसे पहले अपने बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि हर चीज दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। उन्हें बताएं कि कुछ बातें केवल परिवार के सदस्यों के बीच रहनी चाहिए, ताकि परिवार का विश्वास बना रहे।
उदाहरण के लिए, घर के रहस्य, माता-पिता की बातें या किसी अन्य व्यक्ति की निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
इसके लिए आप उन्हें उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है।
#2
सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करें
जब भी आपका बच्चा आपके घर के राज दूसरों को न बताए तो उसकी तारीफ करें। इससे वह जान पाएगा कि उसका सही रास्ता अपनाना सही था और भविष्य में भी ऐसा ही करेगा।
इसके अलावा बच्चे को यह भी समझाएं कि अगर वह किसी बात को छिपाने में असफल होता है तो उसे तुरंत माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में ऐसा न करने का वादा भी करना ही चाहिए।
#3
विशेष समय पर बातचीत करें
अपने बच्चे के साथ एक विशेष समय निर्धारित करें, जिसमें आप उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसे बताएं कि उसे क्या सही करना चाहिए।
इस समय का उपयोग करके आप उसके मनोभाव को समझ सकते हैं और उसकी चिंताओं का समाधान कर सकते हैं।
इससे आपका बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करेगा और वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकेगा।
यह बातचीत न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके बच्चे को आत्मविश्वास भी देगी।
#4
उदाहरण देकर सिखाएं
बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप खुद उदाहरण बनकर दिखाएं। अगर आप खुद अपने रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं तो आपका बच्चा भी ऐसा ही करेगा।
इसके अलावा जब आपका बच्चा देखेगा कि आप कितनी जिम्मेदारी से अपनी बातें छिपाते हैं तो वह भी यही करने लगेगा।
साथ ही बच्चों के आगे कोई भी अहम बातें न करें और उनके सामने किसी की बुराई आदि करने से भी सख्त परहेज करें।
#5
धैर्य रखें और समझाएं
बदलाव लाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और अपने बच्चे को समझाते रहें। हो सकता है कि शुरुआत में वह गलती करे, लेकिन धीरे-धीरे वह सही रास्ते पर आ जाएगा।
इसके अलावा अपने बच्चे को यह भी सिखाएं कि अगर वह कभी गलती कर दे तो उसे कैसे सुधारना चाहिए और भविष्य में ऐसा न करने का वादा कैसे करना चाहिए।
इस तरह आप अपने बच्चे को एक जिम्मेदार व्यक्ति बना सकते हैं।