ऊनी स्वेटर पहनते हैं? इन 5 तरीकों से रखें इसका ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
ऊनी स्वेटर ठंड के मौसम के लिए एक आदर्श विकल्प हैं क्योंकि ये गर्माहट प्रदान करने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखते हैं। हालांकि, इन्हें ठीक से देखभाल की जरूरत होती है ताकि वे लंबे समय तक सही रहें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने ऊनी स्वेटर को सुरक्षित रख सकते हैं और उसे हर बार पहनने पर नया जैसा दिखा सकते हैं।
#1
हाथ से धोना है सबसे अच्छा
ऊनी स्वेटर को मशीन की बजाय हाथ से धोना सबसे अच्छा होता है।
इसके लिए गुनगुने पानी में थोड़ा शैंपू मिलाकर उसमें स्वेटर को डालें और हल्के हाथों से मलें। इससे स्वेटर की गंदगी हट जाएगी और वह नया जैसा दिखेगा।
मशीन में धोने से स्वेटर का आकार बिगड़ सकता है और वह सिकुड़ सकता है, इसलिए हमेशा हाथ से ही धोएं।
#2
हल्के साबुन का करें इस्तेमाल
ऊनी स्वेटर की देखभाल के लिए हल्के साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए।
कठोर रसायनों वाले साबुन स्वेटर के कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है या उसका रंग फीका पड़ सकता है। हल्के साबुन से धोने पर स्वेटर की नाजुकता बनी रहती है और उसका आकार भी सही रहता है।
इसके अलावा इससे स्वेटर की चमक भी बनी रहती है और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखता है।
#3
धूप में सुखाने से बचें
धूप में स्वेटर सुखाने से उसका रंग फीका पड़ सकता है या वह सिकुड़ सकता है। इसलिए इसे छायादार जगह पर फैलाकर सूखाना चाहिए। इससे न केवल रंग बचा रहेगा बल्कि आकार भी सही रहेगा।
धूप में सुखाने से स्वेटर की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमेशा इसे छायादार जगह पर ही सुखाएं।
इस तरह आपके ऊनी स्वेटर की चमक बनी रहेगी और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा।
#4
अलमारी में सही तरीके से रखें
ऊनी स्वेटर को अलमारी में सही तरीके से रखना जरूरी है ताकि वह ठीक रहे। उन्हें लटकाने की बजाय तह करके रखें ताकि उनकी सिलाई या आकार खराब न हो।
अगर संभव हो तो स्वेटर को कपड़े के थैले में रखें ताकि धूल-मिट्टी दूर रहे और वे सुरक्षित रहें।
इसके अलावा कभी-कभी अलमारी में कीड़े लग सकते हैं, इसलिए समय-समय पर जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर उचित उपाय अपनाएं।
#5
नियमित रूप से जांच करें
अपने ऊनी स्वेटर की नियमित रूप से जांच करना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या जल्दी पता चल सके जैसे कि फटी हुई सिलाई या छोटे छेद आदि।
इन समस्याओं का समय रहते समाधान करने से आपके स्वेटर लंबे समय तक सही रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।
इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने ऊनी स्वेटर को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें हर बार पहनने पर नया जैसा दिखता रहेगा।