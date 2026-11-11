ऊनी स्वेटर पहनते हैं? इन 5 तरीकों से रखें इसका ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान

ऊनी स्वेटर की देखभाल के लिए हल्के साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए।

कठोर रसायनों वाले साबुन स्वेटर के कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है या उसका रंग फीका पड़ सकता है। हल्के साबुन से धोने पर स्वेटर की नाजुकता बनी रहती है और उसका आकार भी सही रहता है।

इसके अलावा इससे स्वेटर की चमक भी बनी रहती है और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखता है।