क्या आप गमले में नींबू उगाना चाहते हैं? अपनाएं ये तरीका, होगा फायदा

पौधे को पोषक तत्व देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है।

आप प्राकृतिक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो पौधे के लिए बेहतर है। हर 4-6 हफ्ते में एक बार खाद डालें ताकि पौधे को जरूरी तत्व मिलते रहें और उसकी वृद्धि सही तरीके से हो सके। इससे आपका नींबू का पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छे फल देगा।

इसके अलावा खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं।