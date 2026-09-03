सफेद मक्खन खाने से जुड़े स्वास्थ्यवर्धक लाभ

खाने में सफेद मक्खन का करते हैं इस्तेमाल? जानिए इसके 5 स्वास्थ्यवर्धक लाभ

लेखन अंजली 11:03 am Sep 03, 202611:03 am

क्या है खबर?

दूध से बने कई उत्पाद सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इन्हीं में से एक है सफेद मक्खन। यह प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरा होता है। इसी कारण यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद है। हालांकि, कुछ लोग सफेद मक्खन के सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ने का डर रखते हैं, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में करना सुरक्षित है। आइए इसके फायदे जानते हैं।