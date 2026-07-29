खाने में केसर का इस्तेमाल करते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
केसर को 'सोने की डोरी' भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कई व्यंजनों को बनाते समय किया जाता है। यह न केवल व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। हालांकि, केसर का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है ताकि इसके सारे लाभ मिल सकें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर केसर का इस्तेमाल व्यंजनों में करना चाहिए।
#1
केसर की मात्रा का रखें ध्यान
केसर का उपयोग करते समय उसकी मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में केसर का उपयोग सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।
आमतौर पर एक या दो चुटकी केसर ही काफी होता है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कम मात्रा में केसर का उपयोग करना चाहिए ताकि उन्हें इसके सारे फायदे मिल सकें और कोई भी बुरा असर न हो। इसलिए हमेशा सीमित मात्रा में ही केसर का उपयोग करें।
#2
भिगोकर करें उपयोग
केसर को भिगोकर उपयोग करने से उसका स्वाद और रंग दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक चुटकी केसर को गर्म दूध या पानी में डालें और उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें।
इससे केसर अपने सारे गुणों को दूध या पानी में छोड़ देता है और जब इसे व्यंजनों में मिलाया जाता है तो वह अधिक स्वादिष्ट और सुगंधित हो जाता है। इससे आपके व्यंजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा।
#3
धीमी आंच पर पकाएं
जब आप किसी व्यंजन में केसर डाल रहे हों तो उसे धीमी आंच पर पकाना चाहिए ताकि केसर की खुशबू और स्वाद अच्छी तरह से व्यंजन में मिल जाए।
तेज आंच पर पकाने से केसर की खुशबू और रंग दोनों ही कम हो जाते हैं, जिससे व्यंजन का स्वाद भी प्रभावित होता है।
धीमी आंच पर पकाने से न केवल व्यंजन का स्वाद बढ़ता है बल्कि उसमें डाले गए मसाले भी अपने असली रंग में आते हैं।
#4
सही समय पर डालें
केसर को व्यंजन में डालने का सही समय बहुत अहम होता है। अगर आप इसे शुरू में ही डाल देते हैं तो उसकी खुशबू जल्दी उड़ जाती है, इसलिए इसे अंतिम चरण में ही डालना चाहिए। इससे न केवल केसर की खुशबू बनी रहती है बल्कि व्यंजन का रंग भी बरकरार रहता है।
इसके अलावा जब आप केसर को अंतिम चरण में डालते हैं तो उसका स्वाद भी अधिक बढ़ जाता है और व्यंजन में एक खास चमक आती है।
#5
सही तरीके से रखें
केसर को सही तरीके से रखना भी जरूरी है ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसे हमेशा हवा बंद डिब्बे में रखें ताकि नमी और हवा से बचाया जा सके।
ठंडी जगह पर रखें ताकि इसकी महक बनी रहे। इस तरह आप अपने व्यंजनों में सही तरीके से केसर का उपयोग कर सकते हैं और इसके सारे लाभ पा सकते हैं।