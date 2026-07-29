खाने में केसर का इस्तेमाल करते हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

केसर को व्यंजन में डालने का सही समय बहुत अहम होता है। अगर आप इसे शुरू में ही डाल देते हैं तो उसकी खुशबू जल्दी उड़ जाती है, इसलिए इसे अंतिम चरण में ही डालना चाहिए। इससे न केवल केसर की खुशबू बनी रहती है बल्कि व्यंजन का रंग भी बरकरार रहता है।

इसके अलावा जब आप केसर को अंतिम चरण में डालते हैं तो उसका स्वाद भी अधिक बढ़ जाता है और व्यंजन में एक खास चमक आती है।