बारिश के दौरान बाइक से यात्रा करते हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान

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अन्य वाहनों से दूरी बनाएं

बारिश में अन्य वाहनों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फिसलन भरी सड़कें अन्य वाहनों के साथ टकराव का खतरा बढ़ा सकती हैं, खासकर जब सामने वाले वाहन को दिखाई न दे रहा हो तब यह खतरा और भी बढ़ जाता है इसलिए हमेशा अन्य वाहनों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि अन्य वाहन चालकों को भी आपके बारे में जानकारी होगी और वे सावधानी बरतेंगे।