बारिश के दौरान बाइक से यात्रा करते हैं? इन बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
बारिश के दौरान बाइक से यात्रा करना कई लोगों के लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है। फिसलन भरी सड़कें और सीमित दृश्यता के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में बाइक चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि बारिश के दौरान बाइक चलाते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें।
#1
ब्रेक पर दें ध्यान
बारिश के पानी से ब्रेक पर असर पड़ सकता है, इसलिए जब आप बारिश में बाइक चलाएं तो ब्रेक पर ज्यादा जोर न दें। इसके बजाय धीमी गति से चलें और जरूरत पड़ने पर धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं। इससे आपकी बाइक संतुलित रहेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। अगर संभव हो तो बारिश में बाइक चलाने से बचें या फिर ऐसी जगहों पर जाएं, जहां पानी जमा न हो।
#2
हेलमेट पहनें
हेलमेट पहनना हमेशा जरूरी होता है, लेकिन बारिश में यह और भी अहम हो जाता है। बारिश में सड़क पर पानी के साथ-साथ कीचड़ भी हो सकता है, जिससे फिसलन बढ़ जाती है। इसलिए पूरा रास्ता तय करने से पहले हेलमेट पहनना न भूलें। बेहतर होगा कि आप एक ऐसा हेलमेट चुनें, जो पूरी तरह से आपके सिर को ढक दे और आपके चेहरे को भी सुरक्षा दे।
#3
सही कपड़े पहनें
बारिश के दौरान बाइक चलाते समय सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे कपड़े पहनें जो पानी से बचाव करें और शरीर को पूरी तरह ढकें ताकि आप गीले होने से बच सकें। इसके अलावा ऐसे कपड़े भी पहनें जो फिसलन भरे न हों ताकि आप आराम से बाइक चला सकें। बेहतर होगा कि आप लेदर या नायलॉन जैकेट और पैंट पहनें, जो बारिश के पानी को रोकने में मदद करें।
#4
गति को नियंत्रित रखें
बारिश में बाइक चलाते समय अपनी गति को नियंत्रित रखना बहुत अहम है। फिसलन भरी सड़कें तेज गति पर नियंत्रण खोने का कारण बन सकती हैं। इसलिए हमेशा मध्यम गति पर ही बाइक चलाएं ताकि किसी भी हालत में आप संतुलित रहें। इसके अलावा तेज गति से ब्रेक लगाने पर भी फिसलन बढ़ सकती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए धीमी और संतुलित गति पर ही बाइक चलाएं।
#5
अन्य वाहनों से दूरी बनाएं
बारिश में अन्य वाहनों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि फिसलन भरी सड़कें अन्य वाहनों के साथ टकराव का खतरा बढ़ा सकती हैं, खासकर जब सामने वाले वाहन को दिखाई न दे रहा हो तब यह खतरा और भी बढ़ जाता है इसलिए हमेशा अन्य वाहनों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि अन्य वाहन चालकों को भी आपके बारे में जानकारी होगी और वे सावधानी बरतेंगे।