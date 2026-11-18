कीवी का छिलका फेंक देते हैं? जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
कीवी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी छिलका भी बहुत फायदेमंद होती है? आमतौर पर लोग कीवी की छिलका फेंक देते हैं, लेकिन इसमें कई पोषक तत्व और सेहत के लाभ छिपे होते हैं। इस लेख में हम आपको कीवी की छिलका के फायदे बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप इसे फेंकने की बजाय इसका सही उपयोग करना सीख जाएंगे।
#1
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है कीवी की छिलका
कीवी की छिलका में विटामिन-C और ई की मात्रा अधिक होती है, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत बनाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं और शरीर को नुकसान से बचाते हैं।
इसके अलावा ये त्वचा को भी नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं। कीवी की छिलका का सेवन करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है, जिससे आप युवा और तरोताजा महसूस करते हैं।
#2
पाचन क्रिया के लिए है लाभकारी
कीवी की छिलका में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और आंत को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
इसके अलावा फाइबर खाने को पचाने में भी मदद करता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। कीवी की छिलका का सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया मजबूत और स्वस्थ रहती है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में करता है मदद
कीवी की छिलका में मौजूद विटामिन-C रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है।
नियमित रूप से कीवी की छिलका खाने से सर्दी-खांसी जैसी सामान्य समस्याओं से बचाव होता है और आप स्वस्थ रहते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी शरीर को स्वस्थ रखते हैं और त्वचा को भी निखार देते हैं।
#4
दिल के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद
दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने के लिए कीवी की छिलका का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।
इसमें मौजूद तत्व रक्तचाप को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा यह धमनियों की सूजन कम करके दिल को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। नियमित रूप से कीवी की छिलका खाने से आपका दिल स्वस्थ और मजबूत बना रहता है।
#5
वजन प्रबंधन में है सहायक
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी डाइट में कीवी की छिलका शामिल करें। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो भूख कम करने में मदद करता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाते हैं जिससे शरीर जल्दी कैलोरी बर्न करता है।
इस प्रकार कीवी की छिलका का सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हैं और आपका वजन संतुलित बना रहता है।