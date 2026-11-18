अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी डाइट में कीवी की छिलका शामिल करें। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो भूख कम करने में मदद करता है।

इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाते हैं जिससे शरीर जल्दी कैलोरी बर्न करता है।

इस प्रकार कीवी की छिलका का सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हैं और आपका वजन संतुलित बना रहता है।